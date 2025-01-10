Naik 6%, Penjualan Lamborghini Pecahkan Rekor pada 2024

JAKARTA - Lamborghini mencatat rekor penjualan pada 2024. Sepanjang 2024, Lamborghini mengirim 10.687 kendaraan ke seluruh dunia pada 2024. Jumlah ini naik 6% dibandingkan tahun 2023.

1. Penjualan Lamborghini pada 2024

Melansir Carscoops, Jumat (10/1/2025), kesuksesan ini didukung oleh pertumbuhan yang konsisten di pasar global utama Lamborghini. Pasar terbesar mereka, yaitu Eropa, Timur Tengah, dan Afrika menjual 4.227 unit atau naik 6% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, pasar Amerika mencatatkan 3.712 unit atau naik 7% dan Asia-Pasifik (APAC), termasuk China, menjual 2.748 unit, naik 3% dari tahun ke tahun.

Meskipun Lamborghini tidak mengungkapkan jumlah penjualan yang spesifik untuk setiap modelnya, SUV andalan mereka, Urus, tetap menjadi fokus utama.

Versi terbarunya, Urus SE, yang dilengkapi dengan teknologi plug-in hybrid, mendapat sambutan positif di seluruh dunia.

Selain Urus, kesuksesan tahun ini Lamborghini masih sangat dipengaruhi oleh Huracan, yang kini mendekati akhir masa produksinya. Produksi model ini masih berlanjut dalam berbagai versi seperti Sterrato, EVO Spyder, Tecnica, STO, dan STJ. Mobil tersebut tetap akan dikirim hingga tahun 2025.

2. Mobil Hybrid

Lamborghini Temerario nantinya akan menggantikan Huracan dengan mesin V10 pada akhir tahun ini. Ini memiliki mesin V8 plug-in hybrid yang lebih bertenaga.

Namun, model yang paling banyak diproduksi pada tahun 2024 adalah Lamborghini Revuelto. SUV kelas atas dengan mesin V12 plug-in hybrid yang telah dipesan hingga akhir 2026.