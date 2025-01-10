Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Belum Termasuk Opsen Pajak, Harga Honda BeAT Sudah Naik Segini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:52 WIB
Belum Termasuk Opsen Pajak, Harga Honda BeAT Sudah Naik Segini
Belum Termasuk Opsen Pajak, Harga Honda BeAT Sudah Naik Segini (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Kendaraan bermotor berpotensi terkena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan opsen pajak. Dua instrumen tersebut dapat meningkatkan harga jual kendaraan bermotor pada tahun ini.

Namun, ada sejumlah produsen yang sudah menaikkan harga produk yang dipasarkannya. Hal ini dapat membuat harganya akan semakin tinggi jika diakumulasikan dengan PPN 12 persen dan opsen pajak.

1. Harga Honda BeAT Naik

Astra Honda Motor (AHM) menjadi salah satu produsen sepeda motor yang memutuskan menaikkan harga produknya di awal tahun ini. Kenaikan tersebut berlaku untuk Honda BeAT cs yang sudah terkenal sebagai motor sejuta umat. 

Sebagai informasi, saat meluncur All New Honda BeAT ditawarkan dalam beberapa varian, tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp18.430.000, Tipe Deluxe Standard dipasarkan Rp19.300.000, sedangkan Tipe Deluxe Smart Key yang merupakan varian tertinggi dibanderol Rp19.830.000. 

Sementara All New Honda BeAT Street ditawarkan dengan harga Rp19.300.000. Seluruh harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Disitat pada laman resmi AHM, Jumat (10/1/2025), Honda Beat mengalami kenaikan harga. Varian termurahnya, Beat CBS kini dibanderol Rp18.530.000 atau naik Rp100 ribu dari harga yang dijual pada Desember 2024. 

Untuk varian tertingginya kini dijual dengan harga Rp19.930.000. Sedangkan untuk Honda Beat Street masih dijual dengan harga di bawah yang versi smart key, yakni Rp19.400.000.

All New Honda BeAT series terbaru ini sudah dibekali beragam pembaruan teranyar dan berbagai fitur canggih, seperti fitur smart key (keyless), khusus pada varian tertinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175896/honda_prelude-d5nc_large.jpg
Baru Meluncur, Honda Terpaksa Hentikan Sementara Pemesanan Sedan Legendaris Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175850/honda_scoopy_edisi_kuromi-EMzL_large.jpg
Sasar Gen Z, Honda Scoopy Edisi Kuromi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173306/honda-Cq4i_large.jpg
Pasar Lesu, Honda Target Jual 5 Juta Motor Tahun Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170769/honda_wn7-NAmx_large.jpg
Honda Luncurkan Motor Listrik Bergaya Naked, Harganya Hampir Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170754/honda_brio-nHsw_large.jpg
Honda Bukukan Penjualan 5.317 Unit Agustus 2025, Brio Masih Jadi Andalan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement