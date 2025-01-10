Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Kolaborasi Sony dan Honda Resmi Meluncur, Segini Harganya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |15:41 WIB
Mobil Listrik Kolaborasi Sony dan Honda Resmi Meluncur, Segini Harganya
Mobil listrik kolaborasi Sony dan Honda (SHM)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik hasil karya perusahaan patungan Sony Honda Mobility (SHM) yang diberi nama Afeela 1 akhirnya resmi dijual. Kendaraan ramah lingkungan tersebut dibekali teknologi canggih.

Melansir laman resmi SHM Afeela, mobil listrik tersebut resmi diluncurkan pada pameran teknologi CES 2025 di Las Vegas, Amerika Serikat. Untuk tahap awal, mereka menyasar pasar AS dengan basis produksi di Ohio.

1. Intip Spesifikasi Afeela 1

Afeela 1 dilengkapi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang mengurangi stres berkendara dan memberikan pengalaman mobilitas yang aman dan nyaman. SHM menyebut teknologi tersebut sebagai Afeela Intelligent Drive.

Sistem ADAS yang terpasang memiliki 40 sensor, termasuk kamera, LiDAR, radar, dan sensor ultrasonik. Sehingga keamanannya sangat terjamin dan membantu pengemudi dalam mengambil keputusan cepat saat berada di momen sulit.

Selain itu, kabinnya dilengkapi sistem suara unik dan tampilan yang ditempatkan secara optimal di setiap kursi. Ini memungkinkan penumpang menikmati beragam aplikasi dan konten hiburan. Bahkan, saat perkenalannya di CES 2024, mobil ini dibawa masuk ke panggung dengan menggunakan joystick PS 5.

Halaman:
1 2
      
