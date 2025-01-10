Masih Numpang, Chery Diminta Bangun Pabrik Sendiri

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Chery untuk membangun pabrik sendiri di Indonesia. Saat ini, Chery masih memanfaatkan pabrik PT Handal Motor Indonesia (HIM), Bekasi, Jawa Barat untuk perakitan.

Kemenperin mendorong produsen asal China itu meningkatkan nilai TKDN (tingkat komponen dalam negeri).

1. Kemenperin Minta Chery Bangun Pabrik Sendiri

Chery saat ini masih menumpang di pabrik Handal untuk melakukan perakitan kendaraannya secara lokal atau CKD (Completely Knock Down). Untuk kapasitas produksinya mencapai 10.000 unit per tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kemenperin meminta Chery membangun pabrik sendiri di Indonesia. Selain meningkatkan kapasitas produksi, hal ini juga akan meningkatkan jumlah ekspor ke sejumlah negara ASEAN.

“Dengan pabrik mandiri, Chery tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi pasar ekspornya ke luar ASEAN, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Sementara untuk nilai TKDN, Chery telah memenuhi target minimal 40 persen. Namun, Faisol Riza juga berharap angka tersebut bisa ditingkatkan menjadi 60 persen secara bertahap.

"Untuk saat ini, TKDN Chery memang sudah di angka 40 persen. Namun, saya yakin ke depannya, Chery masih bisa meningkatkan TKDN sampai 60 persen," ujarnya.