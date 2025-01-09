Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Telkomsel dan MaxStream Studios Dukung Sineas Muda Indonesia Lewat Program Secinta Itu Sama Sinema

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |08:15 WIB
Telkomsel dan MaxStream Studios Dukung Sineas Muda Indonesia Lewat Program Secinta Itu Sama Sinema
Telkomsel melalui MaxStream Studios mendukung sineas muda Indonesia melalui program Secinta Itu Sama Sinema.
JAKARTA Telkomsel melalui MaxStream Studios sukses menggelar program Secinta Itu Sama Sinema (SISS), sebuah inisiatif sayembara untuk mendukung dan membuka peluang yang lebih besar bagi para sineas dan komunitas pekerja kreatif Indonesia. Program menjadi bagian dari komitmen Telkomsel untuk memperkuat industri perfilman nasional.

Program ini memilih karya terbaik melalui proses seleksi yang digelar pada 27 Agustus 2024 dan memfasilitasi serta mendampingi produksi film yang terpilih. Sebanyak 442 proposal premise dan sinopsis yang diterima program ini menunjukkan antusiasme besar dari sineas-sineas muda Indonesia yang berprestasi.

Tiga Karya Terbaik SISS

Sebagai hasil dari proses seleksi dan penilaian ketat, yang didasarkan pada kreativitas, keunikan ide, kekuatan karakter dan alur cerita, tiga sineas muda berbakat terpilih untuk memproduksi film pendek yang kemudian dipresentasikan dan tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2024.

Ketiga karya yang terpilih adalah:

• Little Rebels Cinema Club karya Khozy Rizal, berlatar tahun 2008, menceritakan Doddy, bocah 14 tahun, yang mencoba mereplikasi adegan ikonik dari film zombie bersama sahabat-sahabatnya menggunakan handycam milik kakaknya, Anji, seorang remaja dengan emosi yang kompleks.

• Film Wajib Tonton Sebelum Mati karya Razny Mahardhika, menggambarkan Kino, yang bersama istrinya Via dan sahabatnya Wahyu, merayakan satu juta subscriber YouTube mereka dengan mengulas film-film wajib tonton. Namun, rekaman tersebut menjadi video terakhir mereka, meninggalkan Kino yang kini bergulat dengan kehilangan dan harapan.

• Final Draft karya Hannan Chintya, mengikuti Ciko, seorang editor film yang terjebak dalam dilema profesional dan moral ketika diminta untuk menghapus seorang aktor penting dari film atas permintaan investor, menghadapi tekanan dari sutradara dan produser yang berselisih.

Ketiga film pendek karya sineas muda Indonesia ini juga akan terus didukung oleh MAXStream Studios untuk melangkah lebih jauh dengan mendaftarkannya ke berbagai festival film bergengsi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya mempromosikan kreativitas anak bangsa ke panggung dunia.

 

