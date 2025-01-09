Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Shin Tae-yong Dipecat PSSI, Bagaimana Nasib 3 Mobil yang Diberikan Hyundai?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:10 WIB
Shin Tae-yong Dipecat PSSI, Bagaimana Nasib 3 Mobil yang Diberikan Hyundai?
Shin Tae-yong dihadiahi Genesis G80 (HMID)
A
A
A

JAKARTA - PSSI resmi memecat Shin Tae-Yong sebagai pelatih tim nasional (timnas) Indonesia. Selama berada di Tanah Air, pelatih asal Korea Selatan itu menggunakan mobil yang didukung oleh Hyundai.

Setidaknya, selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-Yong diberikan tiga mobil oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), yaitu Hyundai Palisade, Hyundai Staria, dan Genesis Electrified G80.

1. Nasib Mobil yang Diberikan Hyundai

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto, angkat bicara mengenai ketiga mobil Hyundai itu setelah Shin Tae-yong tak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. 

"Jadi gak semuanya itu diberikan. Ada yang statusnya diberikan dan dipinjamkan. Tapi saya belum tahu mana yang dipinjamkan dan yang diberikan," kata Fransiscus Soerjopranoto di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Frans mengakui, seluruh mobil tersebut masih berada di pihak STY. Untuk kelanjutannya, pihaknya masih akan mempelajari apakah mobil tersebut akan dikembalikan ke Hyundai Indonesia atau diberikan sepenuhnya kepada STY.

"Kalau terkait dengan visi itu kita masih mempelajari. Tapi, yang terpenting adalah spirit dari kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusinya otomotif industri, dalam hal ini Hyundai terhadap peningkatan dari kualitas dari sportnya kita terutama sepak bola," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
