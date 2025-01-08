Cara dan Link Download Gratis GB WhatsApp Pro v18.30 Paling Terbaru

JAKARTA – GB WhatsApp merupakan salah satu versi aplikasi WhatsApp yang sering dijumpai dan dipakai dari beberapa orang. Pengguna versi ini memungkinkan untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan di versi original.

GBWhatsApp memberikan fitur yang membuat penggunanya dapat melihat pesan pengguna lain yang sudah dihapus, menyimpan status walaupun sudah hilang ataupub dihapus, dan fitur lainnya. Secara tampilan, versi ini masih memiliki tampilan yang tidak terlalu berbeda dengan versi resmi.

Namun penting untuk diketahui bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan tidak resmi, sehingga tidak dapat diunduh di Play Store dan harus dari sumber asing. GBWhatsApp hanya dapat digunakan oleh pengguna Android, tidak seperti WA biasa yang dapat digunakan oleh Android, iOS, Mac, ataupun Window PC.

Link Download GB WhatsApp

Tapi jika kamu ingin mendownload GBWhatsApp, kami menyediakan link download tanpa ribet, klik dibawah ini.

LINK 1: https://apkwa.org/id/gb-whatsapp-pro-1/#google_vignette

LINK 2: https://gbwhatsappproz.com/id/unduh-wa-gb-pro/

Perlu diingat, aplikasi di luar developer resmi atau pihak ketiga tentu memiliki resiko keamanan dan penggunaannya merupakan tindak pelanggaran atas pedoman resmi WA dan beresiko pemblokiran.

(Rahman Asmardika)