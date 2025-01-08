Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara dan Link Download Gratis GB WhatsApp Pro v18.30 Paling Terbaru

Bintang Rizky , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |19:05 WIB
Cara dan Link Download Gratis GB WhatsApp Pro v18.30 Paling Terbaru
GB WhatsApp Pro.
A
A
A

JAKARTA GB WhatsApp merupakan salah satu versi aplikasi WhatsApp yang sering dijumpai dan dipakai dari beberapa orang. Pengguna versi ini memungkinkan untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan di versi original.

GBWhatsApp memberikan fitur yang membuat penggunanya dapat melihat pesan pengguna lain yang sudah dihapus, menyimpan status walaupun sudah hilang ataupub dihapus, dan fitur lainnya. Secara tampilan, versi ini masih memiliki tampilan yang tidak terlalu berbeda dengan versi resmi.

Namun penting untuk diketahui bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh pihak ketiga dan tidak resmi, sehingga tidak dapat diunduh di Play Store dan harus dari sumber asing. GBWhatsApp hanya dapat digunakan oleh pengguna Android, tidak seperti WA biasa yang dapat digunakan oleh Android, iOS, Mac, ataupun Window PC.

Link Download GB WhatsApp

Tapi jika kamu ingin mendownload GBWhatsApp, kami menyediakan link download tanpa ribet, klik dibawah ini.

LINK 1: https://apkwa.org/id/gb-whatsapp-pro-1/#google_vignette

LINK 2: https://gbwhatsappproz.com/id/unduh-wa-gb-pro/ 

Perlu diingat, aplikasi di luar developer resmi atau pihak ketiga tentu memiliki resiko keamanan dan penggunaannya merupakan tindak pelanggaran atas pedoman resmi WA dan beresiko pemblokiran.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/16/3171326//incredibox-dbot_large.jpg
Ini Link Gratis dan Cara Download Incredibox 0.8.5 APK untuk Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167424//hasil_template_brave_pink_hero_green_yang_tengah_viral-rtXQ_large.jpg
Klik Link Resmi Template Brave Pink Hero Green Lovable App dan Cara Ganti Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/326/3167162//minecraft-gQ1z_large.jpg
Link Download Minecraft Shaders 1.21.4, Bikin Dunia Minecraft Jadi Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/326/3159416//ilustrasi-V0dt_large.jpg
Link dan Cara Download Cheat FF Auto Headshot Terbaru 2025Link
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/57/3158177//ilustrasi-0E7x_large.jpg
Nonton di Sini, Link Terbaru Xnxubd VPN Browser Download Video Chrome untuk Akses Full Video Jepang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/54/3144037//ilustrasi-VUkv_large.jpg
Link Download XNXubd VPN Browser APK v3 0.0 Terbaru Hari Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement