Viral Pengemudi Keluhkan Masalah Sparepart, Ini Penjelasan Wuling

JAKARTA - Wuling Motors buka suara soal viralnya pengemudi Confero S mengeluhkan sulitnya mendapatkan sparepart. Wuling telah menangani keluhan ini.

1. Viral di Medsos

Diketahui, viral di media sosial video pemilik Wuling Confero S mengeluhkan sulitnya mendapatkan sparepart. Dilihat dari akun Instagram @sofie0074, tampak ada yang aneh dari mobil Wuling Confero S tersebut. Pasalnya, tertulis pesan "Jangan beli Wuling sparepart Tidak Ada" dalam secarik kertas yang ditempel di kaca belakang.

Selain itu, tampak mobil yang dikemudikan pria paruh baya tersebut melaju di jalanan tanpa kaca spion. Hal ini tentu saja membahayakan pengemudinya serta pengguna jalan lain.

Jika dilihat dari pelatnya, identitas mobil tersebut berasal dari wilayah Sumatera Barat. Itu karena dua kode awal pelat adalah BA. Sementara kode huruf belakangnya adalah O sehingga mobil tersebut berasal dari Padang.

2. Sudah Ditangani

Terkait hal ini, PR Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menjelaskan video viral itu merupakan video lama. Pihaknya sudah menangani masalah ini.