Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GWM Resmikan Tank Studio di Jakarta, Jadi yang Pertama di ASEAN

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |18:51 WIB
GWM Resmikan Tank Studio di Jakarta, Jadi yang Pertama di ASEAN
GWM Tank Studio Resmi Beroperasi di Jakarta, Pertama di ASEAN (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Great Wall Motor (GWM) Indonesia meresmikan GWM Tank Studio di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Ini menjadi yang pertama di kawasan ASEAN. 

1. GWM Tank Studio

Berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat, GWM Tank Studio lebih dari sekadar showroom. Tempat ini menjadi wadah bagi pemilik GWM Tank di Indonesia. 

“Peluncuran GWM Tank Studio pertama di Asia Tenggara menandai momen penting bagi kami," ujar  President Director Inchcape Automotive Indonesia, Khoo Shao Tze saat peresmian GWM Tank Studi.  

"Konsep inovatif ini menghadirkan ruang eksklusif yang merefleksikan jiwa petualangan GWM Tank, melalui perpaduan teknologi canggih kendaraan SUV dan kolaborasi komunitas pecinta petualangan," ujarnya.

Khoo Shao Tze mengungkap alasan dipilihnya kawasan Asia Tenggara sebagai lokasi pertama GWM Tank Studio. 

"Mencerminkan peluang besar untuk inovasi berkelanjutan sekaligus tingginya antusiasme masyarakat terhadap semangat petualangan.”

Dengan luas 479,8 meter persegi, GWM Tank Studio menawarkan berbagai fasilitas, termasuk VIP Lounge.

Sementara itu, Sales & Network Director GWM Indonesia, Lisa Wijaya  menambahkan, GWM Tank Studio adalah bukti komitmen pihaknya untuk menghadirkan pengalaman showroom yang tidak hanya berbeda, tetapi juga lebih mendalam. 

"Dirancang untuk para penggemar petualangan dan pemilik GWM Tank, tempat ini memungkinkan mereka untuk bergabung dalam komunitas eksklusif dan menjalin koneksi. Sebuah inovasi yang memadukan teknologi, gaya hidup, dan komunitas dalam satu ruang," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/52/3073621/diler_gwm_di_cibubur-GLo8_large.jpg
Resmikan Diler di Cibubur, GWM Turunkan Harga Haval Jolion hingga Rp40 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/52/2986697/gwm-indonesia-resmi-beroperasi-buka-dealer-pertama-di-pondok-indah-m5yJyLghy4.jpg
GWM Indonesia Resmi Beroperasi, Buka Dealer Pertama di Pondok Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173787//gwm_tank_300_diesel-l56a_large.jpg
Daftar 3 Mobil Mirip Jeep Rubicon yang Keren dan Lebih Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166028//tank_300_diesel_dan_ora_03_meluncur_di_giias_surabaya_2025-kqOp_large.jpg
GWM Tank 300 Diesel dan Ora 03 Meluncur di GIIAS Surabaya 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/52/3160154//gwm_tank_300_diesel-j0lq_large.jpg
Bukan Mobil Listrik, Tank 300 Diesel Model Terlaris GWM di GIIAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/52/3158865//gwm_tank_300_diesel_di_giias_2025-ZWmD_large.jpg
Spesifikasi GWM Tank 300 Diesel, Siap Tantang Fortuner dan Pajero
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement