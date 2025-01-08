GWM Resmikan Tank Studio di Jakarta, Jadi yang Pertama di ASEAN

GWM Tank Studio Resmi Beroperasi di Jakarta, Pertama di ASEAN (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Great Wall Motor (GWM) Indonesia meresmikan GWM Tank Studio di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Ini menjadi yang pertama di kawasan ASEAN.

1. GWM Tank Studio

Berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat, GWM Tank Studio lebih dari sekadar showroom. Tempat ini menjadi wadah bagi pemilik GWM Tank di Indonesia.

“Peluncuran GWM Tank Studio pertama di Asia Tenggara menandai momen penting bagi kami," ujar President Director Inchcape Automotive Indonesia, Khoo Shao Tze saat peresmian GWM Tank Studi.

"Konsep inovatif ini menghadirkan ruang eksklusif yang merefleksikan jiwa petualangan GWM Tank, melalui perpaduan teknologi canggih kendaraan SUV dan kolaborasi komunitas pecinta petualangan," ujarnya.

Khoo Shao Tze mengungkap alasan dipilihnya kawasan Asia Tenggara sebagai lokasi pertama GWM Tank Studio.

"Mencerminkan peluang besar untuk inovasi berkelanjutan sekaligus tingginya antusiasme masyarakat terhadap semangat petualangan.”

Dengan luas 479,8 meter persegi, GWM Tank Studio menawarkan berbagai fasilitas, termasuk VIP Lounge.

Sementara itu, Sales & Network Director GWM Indonesia, Lisa Wijaya menambahkan, GWM Tank Studio adalah bukti komitmen pihaknya untuk menghadirkan pengalaman showroom yang tidak hanya berbeda, tetapi juga lebih mendalam.

"Dirancang untuk para penggemar petualangan dan pemilik GWM Tank, tempat ini memungkinkan mereka untuk bergabung dalam komunitas eksklusif dan menjalin koneksi. Sebuah inovasi yang memadukan teknologi, gaya hidup, dan komunitas dalam satu ruang," ujarnya.