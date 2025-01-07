AMD Umumkan Sejumlah Prosesor Baru untuk Desktop, Laptop, Hingga Konsol Genggam

LAS VEGAS – CES 2025 menjadi ajang perusahaan elektronik untuk memperkenalkan produk-produk baru mereka, termasuk produsen chip dan prosesor. Selain Intel, yang memamerkan lini baru prosesor Arrow Lake seri HX, AMD juga mengumumkan berbagai model CPU barunya, selain memberikan gambaran tentang grafis desktop yang akan datang serta peningkatan citra FSR generasi berikutnya.

Dilansir GSM Arena, untuk CPU, AMD mengumumkan dua prosesor desktop seri Ryzen 9000 yang baru. Ryzen 9 9950X3D dan Ryzen 9 9900X3D adalah varian dari 9950X dan 9900X tetapi dengan teknologi 3D V-cache milik perusahaan yang memberikan kinerja gaming yang lebih tinggi melalui ukuran cache yang jauh lebih besar.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya 7950X3D, AMD mengklaim 9950X3D memberikan kinerja rata-rata 8% lebih cepat dalam bermain game dan 20% lebih cepat dari Core Ultra 9 285K terbaru Intel. Kinerjanya akan sebanding dengan 9800X3D jadi jika Anda tidak memerlukan inti tambahan dari 9950X3D untuk tugas produktivitas maka Anda lebih baik mendapatkan 9800X3D untuk bermain game.

Selanjutnya, AMD juga mengumumkan pembaruan untuk seri chip Ryzen Z-nya, yang ditemukan di konsol game genggam seperti ASUS ROG Ally atau Lenovo Legion Go. Generasi baru ini dipimpin oleh Ryzen Z2 Extreme di bagian atas, yang didasarkan pada arsitektur 'Strix Point' yang sama dengan chip notebook AMD terkini. Z2 Extreme akan memiliki 8 core, yang seharusnya menampilkan kombinasi core Zen 5 dan Zen 5c, bersama dengan GPU RDNA 3.5 yang diperbarui dengan 16 core grafis.

Ryzen Z2 memiliki spesifikasi yang sama dengan Ryzen Z1 Extreme dengan 8 core Zen 4 dengan 12 core grafis RDNA 3. Dengan kemiripan ini, Ryzen Z2 tampaknya merupakan Ryzen Z1 Extreme yang di rebranding.

Terakhir, ada model baru dalam seri Z, yang disebut Ryzen Z2 Go, yang menampilkan CPU Zen 3+ yang lebih lama dengan hanya 4 core bersama dengan GPU RDNA 2 dengan 12 inti grafis.