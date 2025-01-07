Intel Luncurkan Lini Prosesor Laptop Arrow Lake HX Baru di CES 2025

LAS VEGAS - Intel meluncurkan beberapa prosesor Core Ultra (Seri 2) baru pada Senin, (6/1/2025) di CES 2025. Lini prosesor baru Intel tersebut termasuk masing-masing dua SKU untuk prosesor Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5, yang mendukung RAM LPDDR5X hingga 96GB.

Chip Core Ultra 9 285HX yang merupakan model teratas dilengkapi dengan 24 core, dan memiliki kecepatan clock puncak hingga 5,5GHz. Intel juga mengumumkan model CPU Meteor Lake yang diperbarui dengan empat model baru, demikian dilansir Gadgets 360.

Spesifikasi Prosesor Intel Arrow Lake Seri HX

CPU Core Ultra 9 baru dari Intel tersedia dalam SKU 285HX dan 275HX yang dilengkapi dengan 24 core (8 kinerja, 16 efisiensi), dengan kecepatan clock puncak 5,5GHz. Model Core Ultra 7 yang baru tersedia dalam varian 265HX dan 255HX dengan 20 core (8 performa, 12 efisiensi) dengan kecepatan clock hingga 5,3GHz.

Intel juga meluncurkan dua SKU Core Ultra 5 (245HX, 235HX) yang dilengkapi dengan 6 core performa (hingga 5,1GHz) dan 8 core efisiensi. Semua SKU ini memiliki turbo wattage sebesar 57W, yang berarti bahwa perusahaan telah memprioritaskan performa untuk chip laptop ini. Semua SKU ini dilengkapi Intel Arc iGPU dan mendukung RAM LPDDR5x hingga 96GB beserta konektivitas Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, dan Bluetooth 5.4, menurut perincian yang dibagikan oleh perusahaan.