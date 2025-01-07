Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download dan Cara Nonton Yandex semua film Viral Korea, Jepang, China Full HD Terbaru Januari 2025

Bintang Rizky , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |16:05 WIB
Link Download dan Cara Nonton Yandex semua film Viral Korea, Jepang, China Full HD Terbaru Januari 2025
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Menonton merupakan salah satu bentuk hiburan yang diminati. Di dunia online, kita dapat menemukan berbagai film dan video yang ingin kita tonton. Namun, ada beberapa video memiliki cara tersendiri untuk menontonnya.

Yandex.com adalah salah satu cara untuk menonton video dan film viral dari berbagai negara, seperti Korea, Jepang, dan China.

Kali ini kita bakal kasih tau link download dan cara nonton Yandex buat semua film dan video.

1. Dengan mengunduh aplikasi Yandex Com

Yandex.com bisa diunduh melalui toko aplikasi resmi atau lewat link berikut: 

  • Untuk iOS:

https://apps.apple.com/us/app/yandex-browser/id483693909

  • Untuk Android:

https://play.google.com/store/apps/dev?id=9141303443900639327&hl=id

Setelah terpasang, buka aplikasi dan buat akun untuk login. Pergi ke halaman utama, lalu cari video viral dengan cara memasukkan kata kunci video yang ingin dinikmati.

2. Cara nonton film di Yandex Com lewat Google Chrome

  • Buka aplikasi Google Chrome, lalu masuk ke situs yandex.com lewat kolom pencarian. Masuk ke halaman utama Yandex, lalu masukkan kata kunci video viral yang ingin ditonton pada kolom tersedia.
  • Pilih video menarik yang diinginkan, lalu klik enter.
     

Halaman:
1 2 3
      
