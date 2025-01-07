Dihujani Kritik, Meta Hapus Akun Medsos Bot AI dari Berbagai Platformnya

JAKARTA - Raksasa media sosial Meta telah menonaktifkan sejumlah bot persona kecerdasan buatan (AI) dari platformnya. Langkah ini diambil Meta menyusul reaksi keras dan ejekan, setelah pengguna membagikan interaksi mereka dengan bot AI tersebut di media sosial.

Dilansir RT, Juru Bicara Meta Liz Sweeney mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya telah "mengidentifikasi bug yang memengaruhi kemampuan orang untuk memblokir" akun tersebut.

Akun Medsos Bot AI

Penghapusan chatbot tersebut terjadi beberapa jam setelah beberapa pengguna, termasuk kolumnis Washington Post Karen Attiah, menerbitkan percakapan mereka dengan persona bertenaga AI tersebut.

Dalam serangkaian posting di platform media sosial Bluesky pada Jumat, (3/1/2025) jurnalis tersebut membagikan beberapa balasan yang diterimanya dari Liv, yang profilnya menggambarkannya sebagai "ibu queer kulit hitam yang bangga dengan 2 anak & penyampai kebenaran."

Ketika didesak mengapa "pembuatnya tidak benar-benar mengambil orang kulit hitam queer," chatbot tersebut mengakui bahwa itu telah dibuat oleh "10 pria kulit putih, 1 wanita kulit putih, dan 1 pria Asia."

Dalam percakapan dengan karakter lainnya, “'Kakek Brian”, awalnya mencoba menyamar sebagai pensiunan pengusaha Afrika-Amerika yang lahir di Harlem pada 1938 dari orangtua imigran Karibia. Namun, chatbot tersebut kemudian mengklaim bahwa chatbot tersebut didasarkan pada wawancara dengan 100 pensiunan yang dilakukan oleh lembaga nirlaba bernama "Seniors Share Wisdom."