Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Melacak Aktivitas Chat dengan My Activity WhatsApp Tanpa Ribet

Bintang Rizky , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |17:48 WIB
Melacak Aktivitas Chat dengan My Activity WhatsApp Tanpa Ribet
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Google My Activity adalah fitur yang dapat membantu kamu riwayat aktivitas WhatsApp. Fitur tersebut merekam aktivitas yang dilakukan pengguna pada aplikasi bawaan Google seperti Chrome dan YouTube.

Namun, aktivitas WhatsApp yang terekam dalam fitur ‘my activity’ di Google hanyalah kunjungan ke WhatsApp web dan penggunaan aplikasi WhatsApp messenger.

Untuk melihat my activity WhatsApp di Google, berikut ini caranya:

  1. Buka aplikasi Google,
  2. Ketuk ikon profil di pojok kanan atas
  3. Klik ‘Manage you Google Account’
  4. Klik menu ‘Data & Privacy’
  5. Scroll ke bawah, klik ‘My Activity’
  6. Scroll ke bawah untuk melihat aktivitas apa saja yang Anda lakukan di perangkat Anda

Google dapat menampilkan seluruh riwayat aktivtas kamu, seperti pembukaan WhatsApp. Dilansir dari India Today, penggunaan WA juga disimpan di Google My Activity oleh Google. Hal ini merupakan bagian dari pelacakan Aktivitas Web & Aplikasi di Google Activity.

Namun hal berbeda terjadi pada riwayat chatting WhatsApp yang terjadi antar pengguna maupun dalam grup.

WhatsApp sendiri menggunakan enskripsi end-to-end, di mana tidak ada satu pun selain pengguna WhatsApp dapat melihat riwayat chat pengguna di aplikasi tersebut, termasuk pihak WhatsApp sendiri.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174438//ilustrasi-8DsA_large.jpg
Jawab Kekhawatiran, Google Pastikan Sideloading Tidak Akan Hilang dari Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174421//ilustrasi-xF9W_large.jpg
Daftar 10 Kata Terlarang di Mesin Pencarian Google dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172446//foto_ai-wZ2i_large.jpg
Prompt AI Gemini yang Lagi Viral: Foto Bareng Artis, Foto di Lift dan Polaroid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171605//ilustrasi-JZkQ_large.jpg
Cara Mudah Agar Orang Tidak Bisa Kirim Pesan WA Kepada Kita tanpa Perlu Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/16/3171137//google-igql_large.jpg
China Hentikan Penyelidikan Antimonopoli Google
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement