Melacak Aktivitas Chat dengan My Activity WhatsApp Tanpa Ribet

JAKARTA - Google My Activity adalah fitur yang dapat membantu kamu riwayat aktivitas WhatsApp. Fitur tersebut merekam aktivitas yang dilakukan pengguna pada aplikasi bawaan Google seperti Chrome dan YouTube.

Namun, aktivitas WhatsApp yang terekam dalam fitur ‘my activity’ di Google hanyalah kunjungan ke WhatsApp web dan penggunaan aplikasi WhatsApp messenger.

Untuk melihat my activity WhatsApp di Google, berikut ini caranya:

Buka aplikasi Google, Ketuk ikon profil di pojok kanan atas Klik ‘Manage you Google Account’ Klik menu ‘Data & Privacy’ Scroll ke bawah, klik ‘My Activity’ Scroll ke bawah untuk melihat aktivitas apa saja yang Anda lakukan di perangkat Anda

Google dapat menampilkan seluruh riwayat aktivtas kamu, seperti pembukaan WhatsApp. Dilansir dari India Today, penggunaan WA juga disimpan di Google My Activity oleh Google. Hal ini merupakan bagian dari pelacakan Aktivitas Web & Aplikasi di Google Activity.

Namun hal berbeda terjadi pada riwayat chatting WhatsApp yang terjadi antar pengguna maupun dalam grup.

WhatsApp sendiri menggunakan enskripsi end-to-end, di mana tidak ada satu pun selain pengguna WhatsApp dapat melihat riwayat chat pengguna di aplikasi tersebut, termasuk pihak WhatsApp sendiri.

(Rahman Asmardika)