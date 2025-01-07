JAKARTA - Google My Activity adalah fitur yang dapat membantu kamu riwayat aktivitas WhatsApp. Fitur tersebut merekam aktivitas yang dilakukan pengguna pada aplikasi bawaan Google seperti Chrome dan YouTube.
Namun, aktivitas WhatsApp yang terekam dalam fitur ‘my activity’ di Google hanyalah kunjungan ke WhatsApp web dan penggunaan aplikasi WhatsApp messenger.
Untuk melihat my activity WhatsApp di Google, berikut ini caranya:
Google dapat menampilkan seluruh riwayat aktivtas kamu, seperti pembukaan WhatsApp. Dilansir dari India Today, penggunaan WA juga disimpan di Google My Activity oleh Google. Hal ini merupakan bagian dari pelacakan Aktivitas Web & Aplikasi di Google Activity.
Namun hal berbeda terjadi pada riwayat chatting WhatsApp yang terjadi antar pengguna maupun dalam grup.
WhatsApp sendiri menggunakan enskripsi end-to-end, di mana tidak ada satu pun selain pengguna WhatsApp dapat melihat riwayat chat pengguna di aplikasi tersebut, termasuk pihak WhatsApp sendiri.
(Rahman Asmardika)