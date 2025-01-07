Ini 5 Game Seru yang Bakal Rilis 2025

JAKARTA – Sejumlah game dijadwalkan rilis pada 2025. Beberapa diantaranya berasal dari franchise terkenal yang disukai banyak pemain.

Dilansir dari Polygon, 2025 akan menghadirkan sederetan video gim yang ditunggu-tunggu oleh para gamer. Banyak judul hype yang dijadwalkan untuk dirilis pada tahun ini, termasuk Monster Hunter Wilds. Dan meski belum ada kejelasan mengenai tanggal rilisnya, GTA VI menjadi salah satu game yang diharapkan penggemar bisa rilis pada 2025.

Berikut beberapa game yang paling ditunggu untuk rilis pada 2025, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:

Sid Meier’s Civilization VII

Para penggemar game strategi harus bargembira, karena salah satu game seri peradaban paling fenomenal telah kembali. Sid Meier’s Civilization VII dijadwalkan rilis pada 11 Februari yang memungkinkan kita dapat membangun peradaban untuk tumbuh dan berkembang melintasi zaman.

Firaxis Games memperkenalkan inovasi seperti pemimpin yang independen, sistem transisi, dan sistem krisis. Civ 7 juga memungkinkan para pemain untuk terhubung tanpa batasan platform.



Assassin’s Creed Shadows

Judul baru dari salah satu franchise game paling populer ini akan hadir dengan nuansa baru. Dengan protagonois ganda dan berbagai misteri dan intrik yang dibayangkan, Assassin’s Creed Shadows hadir dengan latar era Sengoku Jepang.

Kamu akan memainkan karakter Naoe, ninja wanita dan samurai Yasuke, dengan fokus permainan pada penyamaran dan pertarungan. Game ini dijadwalkan rilis pada 14 Februari ini.