Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini 5 Game Seru yang Bakal Rilis 2025

Bintang Rizky , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |09:05 WIB
Ini 5 Game Seru yang Bakal Rilis 2025
Monster Hunter Wilds. (Foto: Capcom)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah game dijadwalkan rilis pada 2025. Beberapa diantaranya berasal dari franchise terkenal yang disukai banyak pemain.

Dilansir dari Polygon, 2025 akan menghadirkan sederetan video gim yang ditunggu-tunggu oleh para gamer. Banyak judul hype yang dijadwalkan untuk dirilis pada tahun ini, termasuk Monster Hunter Wilds. Dan meski belum ada kejelasan mengenai tanggal rilisnya, GTA VI menjadi salah satu game yang diharapkan penggemar bisa rilis pada 2025.

Berikut beberapa game yang paling ditunggu untuk rilis pada 2025, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:

Sid Meier’s Civilization VII

Para penggemar game strategi harus bargembira, karena salah satu game seri peradaban paling fenomenal telah kembali. Sid Meier’s Civilization VII dijadwalkan rilis pada 11 Februari yang memungkinkan kita dapat membangun peradaban untuk tumbuh dan berkembang melintasi zaman.
Firaxis Games memperkenalkan inovasi seperti pemimpin yang independen, sistem transisi, dan sistem krisis. Civ 7 juga memungkinkan para pemain untuk terhubung tanpa batasan platform.

Assassin’s Creed Shadows

Judul baru dari salah satu franchise game paling populer ini akan hadir dengan nuansa baru. Dengan protagonois ganda dan berbagai misteri dan intrik yang dibayangkan, Assassin’s Creed Shadows hadir dengan latar era Sengoku Jepang.

Kamu akan memainkan karakter Naoe, ninja wanita dan samurai Yasuke, dengan fokus permainan pada penyamaran dan pertarungan. Game ini dijadwalkan rilis pada 14 Februari ini.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171452//xbox-1bci_large.jpg
Harga Xbox Naik Lagi, Jadi Rp10 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/326/3164786//mpl-vcmr_large.jpg
India Bakal Larang Game Online Berbasis Uang, Sejumlah Startup Berhenti Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/326/3163464//roblox-Fqal_large.jpg
Digugat karena Bahayakan Anak, Roblox Batasi Akses Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/326/3163108//gta_vi-61I0_large.jpg
GTA 6 Rilis 2026: Harga, Fitur, dan Bocoran Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/629/3161927//roblox-4DHx_large.jpg
Larangan Gim Roblox Tuai Pro-Kontra, Orangtua Harus Bekali Anak Ilmu dan Iman Takwa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement