Bukan Subscene, Ini 10 Alternatif Subtitle Bahasa Indonesia Gratis dan Lengkap

JAKARTA – Subtitle sangat diperlukan untuk kita saat menonton film yang menggunakan Bahasa asaing. Hal ini agar kita mengerti alur cerita film yang kita tonton dan percakapan dalam film tersebut. Dengan begitu, kita dapat menikmati film yang kita tonton dengan baik.

Perlu diketahui, banyak berbagai film bagus berkualitas dari seluruh dunia yang tidak menyediakan subtitle. Dalam hal ini, Subscene menjadi situs yang sering digunakan bagi orang-orang yang ingin mencari subtitle dalam hampir semua bahasa di berbagai film yang tidak dilengkapi dengan subtitle.

Namun, meskipun begitu Subscene sudah tidak dapat diakses dan resmi ditutup pada Jumat (3/5/2024). Hal ini disebabkan karena minimnya pendapatan dan jumlah pengunjung yang kian berkurang.

Dalam hal ini, kami menyediakan alternatif 10 situs website untuk download subtitle bahasa indonesia pengganti Subscene:

1. IDFL

IDFL (Indonesian Data & File Library) merupakan situs subtitle yang menyediakan berbagai macam film dan juga subtitle Bahasa Indonesia. Situs ini membahas banyak hal terutama perihal berbagi tautan berkas film/serial serta file subtitle film dari berbagai genre, acara TV, bahkan anime lengkap tersedia dengan subtitle Indonesia. Namun sayangnya antarmuka dan tampilannya cukup sulit untuk digunakan dengan banyak penumpukan dan iklan.

Berikut adalah link website IDFL; https://idfl-forum.com/forumdisplay.php?f=61

2. YIFYSubtitles

YIFYSubtitles menyediakan berbagai film yang populer dan tren saat ini beserta dengan unduhan subtitlesnya hingga 70 lebih bahasa. Selain itu unduhan subtitles semuanya dalam ukuran file yang kecil. Situs ini menjadi salah-satu alternatif untuk mencari film dengan subtitle bahasa Indonesia.

Berikut adalah link website YIFYSubtitles; https://en.yifysubtitles.live/