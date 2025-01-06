Muncul Kode Mobil Baru Suzuki, Diduga Fronx dengan NJKB Rp166 Juta

Muncul Kode Mobil Baru Suzuki, Diduga Fronx dengan NJKB Rp166 Juta (NDTV)

JAKARTA - Kode mobil baru Suzuki muncul pada laman Samsat PKB Jakarta. Mobil yang masuk dalam kategori minibus itu hadir dengan kode A3L415F. Diduga kuat ini adalah kode dari mobil SUV Suzuki Fronx yang rencananya bakal meluncur di Indonesia.

1. Hadir 5 Varian

Dalam laman tersebut, ada lima varian dengan kode yang sama, yaitu A3L415F GL (4X2) AT, A3L415F GL (4X2) MT, A3L415F HS (4X2) AT, lalu A3L415F HX (4X2) AT, dan A3L415F HX (4X2) MT.

Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) model tersebut juga sudah muncul dalam laman tersebut, yaitu A3L415F GL (4X2) AT Rp174.000.000, A3L415F GL (4X2) MT Rp166.000.000, A3L415F HS (4X2) AT Rp194.000.000, A3L415F HX (4X2) AT Rp186.000.000, dan A3L415F HX (4X2) MT Rp178.000.000.

Perlu dicatat, nilai tersebut bukan harga final dari sebuah kendaraan yang akan dipasarkan. Itu karena NJKB merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan pemilik kendaraan bermotor.

Suzuki Fronx sebenarnya sudah lama diisukan bakal meluncur di Indonesia. Bahkan, isu ini sudah beredar pada ajang GIIAS 2024 pada Juli. Namun, Suzuki lebih memilih membawa eVX sebagai mobil listrik konsep.