HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pembuatan SIM Januari 2025

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:18 WIB
Segini Biaya Pembuatan SIM Januari 2025
Segini Biaya Pembuatan SIM Januari 2025 (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA – Memasuki Januari 2025, masyarakat Indonesia yang ingin berniat membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) penting untuk mengetahui rincian biaya yang sudah berlaku. 

Biaya pembuatan SIM merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Biaya Pembuatan SIM

Berikut rincian biaya resmi pembuatan SIM baru yang berlaku, sebagaimana dihimpun pada Senin (6/1/2025): 

1.    SIM A (kendaraan pribadi roda empat): Rp120 ribu per penerbitan
2.    SIM B I (kendaraan roda empat dengan kapasitas bobot 3.500 kilogram): Rp120 ribu per penerbitan 
3.    SIM B II (kendaraan roda empat dengan kapasitas bobot 1.000 kilogram): Rp120 ribu per penerbitan
4.    SIM C (kendaraan pribadi roda dua): Rp 100 ribu per penerbitan
5.    SIM C I (motor dengan kapasitas 250-500cc): Rp 100 ribu
6.    SIM C II (motor di atas 500cc): Rp. 100 ribu
7.    SIM D (pengendara berkebutuhan khusus): Rp 50 ribu
8.    SIM D I (pengendara kendaraan khusus lainnya): Rp. 50 ribu

Biaya ini hanya mencakup penerbitan SIM. Selain itu, calon pemohon harus menyiapkan uang untuk tes kesehatan dan psikologi. Biaya tes kesehatan biasanya Rp35 ribu dan tes psikologi  Rp 60 ribu. Namun, biaya ini berbeda-beda tergantung lokasi layanan tersebut diberikan. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
