HOME OTOTEKNO TECHNO

Fokus AI, Microsoft Investasi Rp1.296 Triliun Kembangkan Pusat Data

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |17:10 WIB
Fokus AI, Microsoft Investasi Rp1.296 Triliun Kembangkan Pusat Data
Fokus AI, Microsoft Investasi Rp1.296 Triliun Kembangkan Pusat Data
A
A
A

JAKARTA - Microsoft fokus bakal pada pengembangan artificial intelligence/AI atau kecerdasan buatan pada tahun ini. Microsoft berencana menginvestasikan 80 miliar dolar AS setara Rp1.296 triliun untuk mengembangkan pusat data guna melatih model kecerdasan buatan (AI). 

1. Kembangkan Pusat Data AI

Pada postingan Jumat (3/1/2025), perusahaan menyatakan, pusat data itu nantinya bakal melatih kecerdasan buatan (AI) dan menerapkan AI dan aplikasi berbasis cloud. 

Melansir Reuters, Minggu (5/1/2025), Microsoft telah menginvestasikan miliaran untuk meningkatkan infrastruktur AI-nya dan memperluas jaringan pusat datanya.

Analis memperkirakan belanja modal Microsoft tahun fiskal 2025 termasuk sewa modal sebesar 84,24 miliar dolar AS, menurut Visible Alpha.

Belanja modal perusahaan pada kuartal pertama tahun fiskal 2025 naik 5,3% menjadi 20 miliar dolar AS.

Sebagai pendukung utama OpenAI, raksasa teknologi ini dianggap sebagai pesaing utama di antara perusahaan-perusahaan Big Tech dalam perlombaan AI karena kemitraan eksklusifnya dengan pembuat chatbot AI.

2. Mayoritas Investasi di AS

Wakil Ketua dan Presiden Microsoft, Brad Smith mengatakan, lebih dari separuh investasi Microsoft senilai $80 miliar akan dilakukan di Amerika Serikat.

 

