Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss

JAKARTA - Vivo bakal meluncurkan smartphone flagship terbaru hasil kolaborasi dengan Zeiss yakni Vivo X200 Series. Vivo X200 Series dibekali kamera 200 MP Zeiss Apo.

“Vivo X200 Series, hasil kolaborasi dengan ZEISS, siap mengubah lanskap teknologi smartphone. Dilengkapi kamera 200 MP Zeiss APO Telephoto Camera hingga fitur Telephoto Super Stage, seri ini menjadi senjata pamungkas para kreator, dan bagi siapapun yang ingin mengabadikan momen berharga dengan lebih indah,” ujar Product Manager Vivo Indonesia, Hadie Mandala, dalam siaran persnya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Sementara itu, Director Product and New Business, Zeiss Photonics & Optics, Hu Yifeng menyebut kemitraan dengan vivo telah membawa standar baru dalam fotografi smartphone.

"vivo X200 Series merupakan perpaduan keahlian optik ZEISS dengan teknologi smartphone vivo yang mampu menghadirkan detail dan warna gambar dengan sempurna," ujarnya.

Kamera 200 MP Zeiss APO Telephoto

Vivo X200 Series hadir dengan 200 MP Zeiss APO Telephoto. Teknologi ini memungkinkan pengguna menangkap gambar dengan detail dan kualitas yang mirip dengan hasil menggunakan peralatan fotografi profesional. Dengan teknologi apochromat, hasil foto diklaim tetap jernih dengan akurasi warna yang tinggi meski diambil dalam pencahayaan yang sulit. Ini berkat sensor besar HP9 1/1.4 inci dan lensa kaca fluorite-grade.