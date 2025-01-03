Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |07:59 WIB
Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss
Vivo X200 Series Siap Meluncur Dibekali Kamera 200 MP Zeiss (Vivo)
A
A
A

JAKARTA - Vivo bakal meluncurkan smartphone flagship terbaru hasil kolaborasi dengan Zeiss yakni Vivo X200 Series. Vivo X200 Series dibekali kamera 200 MP Zeiss Apo. 

“Vivo X200 Series, hasil kolaborasi dengan ZEISS, siap mengubah lanskap teknologi smartphone. Dilengkapi kamera 200 MP Zeiss APO Telephoto Camera hingga fitur Telephoto Super Stage, seri ini menjadi senjata pamungkas para kreator, dan bagi siapapun yang ingin mengabadikan momen berharga dengan lebih indah,” ujar Product Manager Vivo Indonesia, Hadie Mandala, dalam siaran persnya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Sementara itu, Director Product and New Business, Zeiss Photonics & Optics, Hu Yifeng menyebut kemitraan dengan vivo telah membawa standar baru dalam fotografi smartphone. 

"vivo X200 Series merupakan perpaduan keahlian optik ZEISS dengan teknologi smartphone vivo yang mampu menghadirkan detail dan warna gambar dengan sempurna," ujarnya.

Kamera 200 MP Zeiss APO Telephoto

Vivo X200 Series hadir dengan 200 MP Zeiss APO Telephoto. Teknologi ini memungkinkan pengguna menangkap gambar dengan detail dan kualitas yang mirip dengan hasil menggunakan peralatan fotografi profesional. Dengan teknologi apochromat, hasil foto diklaim tetap jernih dengan akurasi warna yang tinggi meski diambil dalam pencahayaan yang sulit.  Ini berkat sensor besar HP9 1/1.4 inci dan lensa kaca fluorite-grade. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/57/3043480/vivo_x_fold3_pro-r6cE_large.jpg
Vivo X Fold3 Pro dan X100 Series Meluncur, Begini Perbedaan Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/57/3027191/ilustrasi-GJDB_large.jpeg
Daftar Harga dan Spesifikasi HP Vivo Terbaru Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/57/3026784/vivo-k8dy_large.jpeg
Bocoran Ungkap Spesifikasi Vivo X200 dan X200 Pro, Intip Detailnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020833/vivo_x_fold3_pro-u745_large.jpg
Vivo Hadirkan Fitur AI pada X Fold3 Pro, Bakal Dibawa ke Seri Lainnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/57/3020773/vivo_dual_flagship_grand_launch-W23c_large.JPG
Vivo Luncurkan 2 Seri Flagship: X Fold3 Pro dan X100 Series, Ini Harga dan Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/57/3019713/vivo_x100-MHdJ_large.jpg
Lengkapi Jajaran Ponsel Flagship, Vivo Hadirkan X100 Series di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement