Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |17:06 WIB
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar
Hacker Retas Pusat Data Harley-Davidson, 66 Ribu Data Terancam Tersebar (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Harley-Davidson sebuah produsen motor gede yang sangat populer di dunia. Pusat data mereka terkena hack atau berhasil diretas yang menyebabkan data konsumen terancam tersebar.

Sebagai informasi, Harley-Davidson beroperasi di berbagai pasar internasional. Memiliki basis konsumen yang sangat loyal dan jaringan dealer yang tersebar di seluruh dunia, mereka menjadi target bernilai tinggi bagi para penjahat siber.

1. 66 Ribu Data Bobol

Melansir RideApart, dilaporkan oleh RedHotCyber, pelaku kejahatan siber yang menamakan grupnya "888" itu berhasil melakukan pencurian data pada Desember 2024. Mereka membobol sekitar 66.700 catatan data konsumen Harley-Davidson.

Dalam postingan sebuah forum, pelaku menyatakan bahwa informasi yang didapat mencakup sejumlah detail pribadi seperti nama, alamat, email, hingga preferensi terkait kendaraan lainnya.

Situs tersebut, bersama dengan situs lain, belum dapat memverifikasi klaim peretasan yang dilakukan kelompok tersebut. Meskipun sejumlah peretasan otomotif dan industri lainnya telah terjadi, termasuk yang dilakukan Volkswagen beberapa pekan lalu. 

Sebuah contoh telah dilaporkan dalam forum yang menunjukkan serangkaian data yang mungkin diambil dari divisi IT perusahaan atau dilakukan dari pihak ketiga.

2. Hacker 888

Grup peretas "888" dikenal memiliki reputasi dalam dunia kriminal siber karena menerbitkan pelanggaran tingkat tinggi dan terkait dengan kelompok “cyberniggers”.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/16/3174733/hacker-XFBZ_large.jpg
Hacker Klaim Curi Hampir 1 Miliar Data Salesforce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172905/hacker-4cO5_large.jpg
Hacker Retas Tempat Penitipan Anak London, Curi Data 8 Ribu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169750/hacker-PV3B_large.jpg
Vietnam Dilanda Serangan Siber, Data Kreditur Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/56/3128405/hacker-X7Ib_large.jpg
Hacker Targetkan Dana Pensiun di Australia Senilai 2,63 Triliun Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099368/hacker-mYNr_large.jpg
Hacker Bobol Ekstensi Chrome Sejumlah Perusahaan saat Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/54/3030338/hacker-8DJb_large.jpg
Hacker Incar Data Nasional, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement