5 Penyebab Knalpot Motor Berasap Putih

JAKARTA - Mesin sepeda motor terdiri atas sejumlah komponen yang saling mendukung untuk dapat bekerja. Jika bermasalah, salah satu tandanya adalah keluarnya asap putih pada knalpot.

Jika sepeda motor mengeluarkan asap putih, menandakan ada masalah di sektor mesinnya. Karena itu, kondisi tidak normal ini wajib diketahui penyebabnya.

Simak 5 penyebab umum motor mengeluarkan asap putih berikut ini seperti dibagikan Suzuki, dikutip Jumat (3/1/2024):

1. Silinder Mesin/Liner Aus

Penyebab pertama yang patut diketahui adalah silinder atau liner mesin motor yang aus. Kondisi ini menyebabkan kepulan asap putih yang muncul pada knalpot motor. Saat komponen liner mesin aus, celah piston akan semakin besar.

Hal tersebut yang membuat oli rembes ke ruang pembakaran dan menghasilkan asap putih. Jika Anda mengabaikan kondisi ini, maka dapat berisiko kebocoran oli pada mesin yang semakin parah.

2. Seal Katup Bocor

Penyebab berikutnya adalah seal katup motor bocor. Komponen seal katup berfungsi untuk mencegah masuknya oli ke ruang pembakaran dan menjaga agar tekanan oli stabil.

Jika ada kebocoran pada komponen seal katup, oli akan masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar bersama komponen lainnya. Inilah yang menyebabkan kepulan asap putih pekat keluar dari knalpot motor.

3. Jenis Knalpot Tak Cocok

Penggunaan knalpot motor yang tidak tepat juga dapat menjadi penyebab munculnya asap putih pada motor. Biasanya, hal ini dialami oleh pemilik motor yang memodifikasi knalpotnya dengan mengganti knalpot pabrikan.