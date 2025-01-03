Viral Toyota Alphard Dipakai Jadi Tempat Jualan Salad di Jalanan

JAKARTA - Toyota Alphard merupakan mobil yang identik dengan kemewahan. Mobil MPV premium ini biasa digunakan pengusaha hingga pejabat.

Namun, berbeda dengan Alphard yang satu ini. Itu karena Toyota Alphard tersebut dipakai untuk berjualan kaki lima.

Mobil berwarna putih itu terlihat parkir pada di area putar balik pada jalan yang tidak terlalu ramai dengan pintu bagasi terbuka yang dijadikan tempat berjualan pemiliknya.

1. Viral Alphard Jadi Tempat Jualan

Video yang memperlihatkan hal tersebut diunggah oleh akun TikTok @sidoarjo.kreatif7. Pada awal video tampak aneh dengan mobil Alphard tersebut hanya sendirian terparkir di tengah jalan. Tapi saat melihat bagian belakangnya, terdapat dua wanita yang sedang menjajakan dagangan.

"Tahun barumu gimana gaes?," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Bukan hanya mengambil gambar dari depan, perekam juga memperlihatkan dari sisi sebaliknya. Terlihat apa yang dijajakan oleh dua wanita cukup laris dengan sejumlah pembeli yang mendatanginya.

Ternyata, Alphard lansiran 2015 itu digunakan untuk berjualan salad atau makanan sehat dari sayuran atau buah-buahan. Harga dari makanan dan minuman sehat yang ditawarkan juga cukup murah, mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000.

2. Reaksi Netizen

Melihat video tersebut, warganet dibuat geleng-geleng kepala karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka merasa apa yang dilakukan kedua wanita tersebut patut dicontoh oleh pengguna Alphard lainnya untuk tetap merendah.