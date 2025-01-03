Kapan GTA 6 Akan Dirilis? Cek Jadwalnya di Sini

Kapan GTA 6 Akan Dirilis? Cek Jadwalnya di Sini (GTA 6)

JAKARTA - Kapan game Grand Theft Auto (GTA) 6 akan dirilis menarik untuk disimak. Pasalnya, GTA merupakan game yang digemari.

GTA atau Grand Theft Auto merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat.

Game besutan Rockstar Games ini terbukti memiliki banyak penggemarnya dari berbagai kalangan usia yang memainkan game ini tanpa kenal waktu.

1. Jadwal Rilis GTA 6

Berdasarkan laporan Gamingbible, Jumat (3/1/2025), GTA 6 direncanakan meluncur pada musim gugur 2025, diperkirakan pada September.

"Rockstar Games telah mengonfirmasi bahwa GTA VI akan diluncurkan pada musim gugur tahun depan, jika semuanya berjalan sesuai rencana dan gamenya tidak ditunda," tulis laporan tersebut.

"Jadi kita berbicara tentang periode yang berlangsung dari September hingga November," katanya.

GTA 6 rencananya akan dirilis untuk konsol PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X/S. Meski begitu, Take-Two Interactive tak menyatakan apakah perilisan juga akan tersedia untuk platform PC.

2. GTA 6 Dongkrak Penjualan Game?

Analis industri, Brendan Sinclair, meyakini tahun 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi game. GTA VI diyakini bakal menjadi bagian besar dari itu. Ini mungkin akan memperkuat game tersebut pada perilisannya.

"Jika Anda melihat ke tahun 2025, jika suku bunga turun dan uang menjadi sedikit lebih mengalir bebas ke pengembang dan penerbit, kita akan mendapatkan dorongan dalam siklus pengembangan lagi," kata Sinclair.