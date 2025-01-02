Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pengguna Mobil Listrik saat Nataru Melonjak Capai 8 Ribu Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |19:02 WIB


JAKARTA - PT PLN (Persero) mengungkapkan peningkatan konsumsi listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum  (SPKLU) sepanjang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Ini menandakan pengguna mobil listrik untuk bepergian jarak jauh semakin tinggi.

Berdasarkan datang yang terhimpun, PLN mengklaim penggunaan SPKLU meningkat hingga 500 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini membuktikan keraguan masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik mulai terhapus.

"Jumlah kendaraan listrik yang mudik meningkat 300 persen atau tiga kali lipat. Sedangkan jumlah konsumsi listrik di SPKLU meningkat lebih dari lima kali lipat. Ini merupakan lonjakan yang luar biasa," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam keterangan resmi.

Pada periode Nataru tahun lalu, konsumsi listrik di SPKLU mencapai 139.335 kilowatt hour (kWh), sedangkan pada saat ini melonjak menjadi 706.579 kWh atau lebih dari 500 persen. 

Tidak hanya itu, lonjakan juga terjadi pada jumlah transaksi di SPKLU yang meningkat dari 6.712 kali transaksi pada Nataru tahun sebelumnya, menjadi 29.237 pada periode saat ini atau melonjak lebih dari 430 persen.

"Pada Nataru sebelumnya, jumlah kendaraan listrik yang digunakan untuk mudik sekitar 2.800 unit. Tahun ini, jumlahnya diperkirakan melonjak menjadi lebih dari 7.500 hingga 8.000 unit," ujar Darmawan.

