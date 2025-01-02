Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI MatePad 12 X Tawarkan Pengalaman Setara Laptop dengan Layar Ultra Bright dan PC-Level WPS

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:00 WIB
HUAWEI MatePad 12 X Tawarkan Pengalaman Setara Laptop dengan Layar <i>Ultra Bright</i> dan PC-Level WPS
HUAWEI MatePad 12 X (Foto: Dok Huawei)
Jakarta, Okezone  – Sambut tahun baru 2025, HUAWEI sebagai pionir tablet berlayar PaperMatte, terus berinovasi dengan menghadirkan produk teknologi canggih terbarunya. Kali ini, perusahaan teknologi terkemuka satu ini segera memperkenalkan tablet generasi terbaru, HUAWEI MatePad 12X. 

Tablet  yang menawarkan pengalaman melebihi laptop ini akan menjadi pilihan sempurna untuk mendukung produktivitas para profesional di mana pun. Lantaran, HUAWEI MatePad 12X didukung dengan inovasi terkini dan desainnya yang ringan. HUAWEI MatePad 12 X menjadi pilihan terbaik di kelasnya, mampu mendukung berbagai aktivitas seperti bekerja, berkreasi, dan menikmati hiburan dalam satu perangkat.

CEO Huawei Device Indonesia, Huiler Fan mengatakan, HUAWEI MatePad 12 X dirancang untuk membantu semua pengguna untuk beraktivitas dan mewujudkan potensi maksimal mereka dengan produktivitas di mana saja.

“Peluncuran MatePad 12 X dari HUAWEI menjadi salah satu bentuk dan langkah komitmen HUAWEI untuk terus mengembangkan produk, layanan, dan teknologi inovatif untuk masa depan yang lebih baik,” tuturnya. 

Dibekali dengan PC-Level WPS Office dan HUAWEI Notes, HUAWEI MatePad 12 X menawarkan pengalaman produktivitas lengkap yang memberikan kemudahan pengguna untuk mengelola dokumen, spreadsheet, dan presentasi. 

PC-Level WPS Office dan HUAWEI Notes yang Mendukung Produktivitas

HUAWEI MatePad 12 X dilengkapi dengan aplikasi eksklusif PC-Level WPS Office, yang menawarkan pengalaman pengolahan dokumen lengkap layaknya aplikasi office pada laptop. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur kompleks, seperti pivot table, custom margin, hingga custom animation, serta kemampuan untuk mencetak dokumen. Berbeda dengan aplikasi office versi mobile pada tablet umumnya, yang seringkali memiliki fitur terbatas, PC-Level WPS Office pada MatePad 12 X hadir dengan antarmuka pengguna (UI) yang mirip dengan versi laptop. Dengan demikian, pengguna dapat memanfaatkan perangkat ini untuk menyelesaikan sebagian besar tugas yang biasanya dilakukan menggunakan laptop.

Selain itu, HUAWEI Notes menawarkan pengalaman mencatat yang lebih intuitif, lengkap dengan berbagai template seperti to-do list, kalender, dan lainnya. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat berbagai jenis catatan dengan mudah dan praktis. HUAWEI Notes juga memiliki fitur note recording, yang memungkinkan pengguna untuk merekam suara sekitar serta mencatat tulisan tangan secara bersamaan, dan memutarnya kembali untuk melihat catatan yang dibuat pada momen tertentu. Fitur handwriting search juga tersedia, memungkinkan sistem untuk mendeteksi tulisan tangan yang dibuat, sehingga pencarian kata kunci dalam catatan menjadi lebih mudah. Selain itu, HUAWEI Notes mendukung file PDF, yang memungkinkan pengguna untuk menandatangani atau mengedit dokumen PDF dengan mudah, seperti menyoroti poin-poin penting dalam e-book.

PC-Level WPS Office memiliki tampilan dan rangkaian fitur serupa dengan office versi laptop, semua rumus excel dan pivot table hingga cloud sync dapat digunakan. HUAWEI MatePad 12 X membawa kenyamanan bekerja layaknya menggunakan laptop dalam bentuk yang lebih fleksibel.

HUAWEI



 

Layar Lebih Nyaman dengan Ultra Bright dan PaperMatte Display 

huawei

      
