Yuk Manfaatkan Promo Top Up Voucher Games dan Streaming di BRImo!

JAKARTA - Siapa bilang menghabiskan waktu di rumah selama liburan akhir tahun tidak menyenangkan? Kamu tetap bisa seru-seruan dan melepas penat dengan bermain mobile game atau streaming film favorit.

Terlebih, kamu bisa lebih untung dengan memanfaatkan promo dari mobile banking BRImo dari BRI. Untuk menyambut libur akhir tahun, BRI menyediakan promo voucher games dan streaming ketika kamu melakukan top up BRImo (fitur ini tersedia di Android).

Penasaran promo apa saja yang bisa bikin liburan kamu makin asyik? Berikut adalah rinciannya.

Top up Voucher Games di BRImo

Salah satu cara mengisi libur akhir tahun adalah dengan bermain mobile game. Main bareng (mabar) Mobile Legends bersama teman-teman menjadi hal yang digemari kaum muda. Biar lebih seru, kamu bisa meng-upgrade skin atau beli senjata agar pemain jadi lebih jago.



Kamu bisa lebih untung kalau top up voucher game Mobile Legends dan 12 jenis games lainnya menggunakan BRImo karena ada cashback realtime 50 persen dengan maksimal cashback sebesar Rp129.000 spesial buat kamu.

Promo tersebut berlaku mulai 14 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025. Adapun kuota cashback sebanyak 1.290 transaksi selama periode. Satu user BRImo hanya berhak mendapatkan satu kali cashback per hari. Cashback pun akan dikirimkan langsung ke rekening sumber transaksi.

Kamu bisa menggunakan promo tersebut untuk top up beragam voucher game, seperti PlayStationTMStore Gift Card, Steam Wallet IDR, UniPin Voucher, voucher Google Play, dan Mobile Legends Powered by Google Play.

Kemudian, promo itu juga bisa digunakan untuk games, seperti Megaxus, Minecraft, Razer Gold, Point Blank Beyond Limits, Fortnite V-bucks, Garena, PUBG Mobile Powered by Google Play, dan Genshin Impact Powered by Google Play.