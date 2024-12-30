Fitur Keselamatan hingga Tampilan Jadi Modal New Xpander Cross Panaskan Segmen SUV

JAKARTA - Mitsubishi New Xpander Cross hadir dengan sejumlah peningkatan mulai dari fitur hingga tampilan.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, menjelaskan dari awal yang jadi poin utama Mitsubishi adalah sisi keamanan dan keselamatan, yaitu hidden figure yang tidak pernah kelihatan selama ini.

"Brand Mitsubishi selama ini dikenal bukan hanya dari kualitas produknya saja, tetapi ada satu hal yang jadi lini utama, yaitu karena mobilnya nyaman dan aman. Fitur-fitur safety ini ibaratnya small things but matters. Kalau dari kelasnya, fitur ini menjadi luxury option, karena biasanya fitur ini ada di mobil yang kelasnya lebih di atas,” ujar Rifat, dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Salah satu penyempurnaan pada New Xpander Cross adalah penambahan sejumlah fitur. Penambahan fitur pada model ini di antaranya wireless charger, 8inch LCD Meter Cluster, dan New Steering Wheel Design. Selain itu, ada Micron Air Filtration yang menjaga sirkulasi udara di dalam kabin.

Untuk fitur keselamatan, New Xpander Cross dibekali sistem pengereman AYC. Sistem ini disebut dapat meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Saat menikung di permukaan jalan yang licin, AYC akan mengerem roda depan di bagian dalam tikungan, meminimalkan understeer dan memungkinkan kendaraan mengikuti garis yang lebih dekat dengan yang diinginkan pengemudi.

Selain itu, mobil SUV ini dibekali fitur Multi Around Monitor yang dapat memberikan tampilan di sekitar kendaraan yang membantu pengemudi parkir.