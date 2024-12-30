Area SPKLU Banyak Dipakai Jadi Tempat Parkir Selama Libur Nataru, BPJT Ingatkan Masyarakat

JAKARTA – Banyak orang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Mobil pribadi menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang digunakan karena sebagian menganggap ini lebih mudah dan murah.

Penggunaan mobil pribadi dalam perjalanan musim liburan tentu akan meningkatkan kepadatan di berbagai titik jalan termasuk rest area. Bahkan tak jarang mobil yang datang tidak mendapatkan tempat parkir untuk berisitirahat di rest area.

Sebuah posting viral di media sosial memperlihatkan orang-orang memanfaatkan area SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) untuk parkir mobil konvensional di rest area. Padahal, itu area terlarang, bahkan mobil listrik tidak boleh memarkirkan kendaraannya apabila tidak sedang mengisi daya.

Unggahan akun X @innovacommunity menunjukkan pemandangan si sebuah SPKLU di salah satu rest area yang digunakan untuk tempat parkir mobil. SPKLU tersebut memang tidak memiliki penjaga tapi tertera tanda biru dengan logo soket yang berarti area untuk pengisian kendaraan listrik.

"Mungkin ada yg belum tahu apa itu SPKLU ? SPKLU = Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Artinya, tempat charging atau ngisi listrik kendaraan buat masyarakat umum. Artinya lagi, klo bukan kendaraan listrik dan gk lg charging, JANGAN PARKIR DI SITU," tulis keterangan unggahan video tersebut.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari unsur pemangku kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengatakan layanan SPKLU sudah siap untuk mendukung kebutuhan kendaraan listrik selama libur nataru. Tapi, area tersebut masih kerap digunakan sebagai tempat parkir, bahkan oleh kendaraan listrik.