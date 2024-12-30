Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Area SPKLU Banyak Dipakai Jadi Tempat Parkir Selama Libur Nataru, BPJT Ingatkan Masyarakat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |17:07 WIB
Area SPKLU Banyak Dipakai Jadi Tempat Parkir Selama Libur Nataru, BPJT Ingatkan Masyarakat
Foto: Tangkapan layar (X/@innovacommunity)
A
A
A

JAKARTA – Banyak orang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Mobil pribadi menjadi salah satu pilihan moda transportasi yang digunakan karena sebagian menganggap ini lebih mudah dan murah.

Penggunaan mobil pribadi dalam perjalanan musim liburan tentu akan meningkatkan kepadatan di berbagai titik jalan termasuk rest area. Bahkan tak jarang mobil yang datang tidak mendapatkan tempat parkir untuk berisitirahat di rest area.

Sebuah posting viral di media sosial memperlihatkan orang-orang memanfaatkan area SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) untuk parkir mobil konvensional di rest area. Padahal, itu area terlarang, bahkan mobil listrik tidak boleh memarkirkan kendaraannya apabila tidak sedang mengisi daya.

Unggahan akun X @innovacommunity menunjukkan pemandangan si sebuah SPKLU di salah satu rest area yang digunakan untuk tempat parkir mobil. SPKLU tersebut memang tidak memiliki penjaga tapi tertera tanda biru dengan logo soket yang berarti area untuk pengisian kendaraan listrik.

"Mungkin ada yg belum tahu apa itu SPKLU ? SPKLU = Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Artinya, tempat charging atau ngisi listrik kendaraan buat masyarakat umum. Artinya lagi, klo bukan kendaraan listrik dan gk lg charging, JANGAN PARKIR DI SITU," tulis keterangan unggahan video tersebut.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari unsur pemangku kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo mengatakan layanan SPKLU sudah siap untuk mendukung kebutuhan kendaraan listrik selama libur nataru. Tapi, area tersebut masih kerap digunakan sebagai tempat parkir, bahkan oleh kendaraan listrik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193798//bbm_darurat-WBrm_large.jpg
BBM Darurat di Tol dan Rest Area Jadi Solusi Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193778//penumpang-PtsC_large.jpg
Pengguna Angkutan Umum Selama Nataru Capai 21,4 Juta, Melesat 12,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193765//penumpang_pesawat-ysb9_large.jpg
Jumlah Penumpang Pesawat Tembus 10,2 Juta Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714//libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193694//asdp-xJMA_large.jpg
ASDP Angkut 3,4 Juta Penumpang Selama Libur Nataru 2025/2026, Naik 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193640//libur_nataru_2026-GM7d_large.jpg
Diskon Transportasi Libur Nataru Belum Mampu Bendung Inflasi Desember 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement