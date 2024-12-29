Oppo Ungkap Jadwal Peluncuran Jajaran Ponsel Flagshipnya, Bakal Digelar Dua Kali Setiap Tahun

JAKARTA - Oppo dilaporkan berencana untuk meluncurkan sejumlah ponsel flagship atau andalan pada paruh pertama 2025 di China. Laporan ini tampaknya sejalan dengan pengumuman yang disampaikan Manajer Produk Oppo Find-series Zhou Yibao yang menyatakan bahwa bahwa seri Find akan mengikuti jadwal peluncuran yang lebih stabil, dengan acara peluncuran ponsel andalan setiap musim semi dan musim gugur.

Meskipun Yibao tidak menyebutkan nama pasti dari produk bermerek Find yang akan datang, acara musim semi tersebut akan diprediksi menampilkan kedatangan Find N5 dan Find X8 Ultra, demikian dilaporkan Gizmochina. Di China, musim semi biasanya berlangsung dari Maret hingga Mei.

Yibao mengonfirmasi bahwa Find N5 akan memulai debutnya terlebih dahulu dan Find X8 Ultra akan diumumkan melalui acara terpisah. Menurut laporan terbaru, Find N5 akan memulai debutnya pada Maret 2025, Find X8 Ultra dan X8 Mini akan diluncurkan pada April 2025, dan Find X8S akan diluncurkan pada April atau Mei 2025.

Acara musim gugur tersebut akan memperkenalkan model seri Find X generasi berikutnya. Musim gugur di China, yang berlangsung dari September hingga November, berpotensi menjadi ajang peluncuran Find X9 dan Find X9 Pro pada 2025.

Oppo Find N5

Menurut informan Digital Chat Station, Find N5 telah menyelesaikan proses pengajuan dan bersiap untuk diluncurkan. Ponsel ini akan hadir dengan fitur-fitur utama, seperti lensa periskop, pengisian daya nirkabel, komunikasi satelit, dan peringkat tahan air IPX8. Motor sumbu X akan disetel dengan baik, dan ukuran layar akan lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya, Find N3. Saat dilipat, ponsel ini akan menyerupai versi Find X8 yang sedikit lebih tebal, yang menekankan desain yang ringan dan ramping.