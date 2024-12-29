Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Kemungkinan Kembangkan Fitur Filter Konten untuk Chatbot Gemini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:02 WIB
Google Kemungkinan Kembangkan Fitur Filter Konten untuk Chatbot Gemini
Chatbot Gemini. (Foto: Google)
A
A
A

JAKARTA - Google dikabarkan tengah mengembangkan fitur kecerdasan buatan (AI) baru untuk chatbot Gemininya. Fitur tersebut dilaporkan ditemukan dalam versi beta terbaru aplikasi Google untuk Android dan disebut Content Filter.

Seperti namanya, fitur Content Filter pada Gemini memungkinkan pengguna mengontrol konten yang tidak diinginkan atau berbahaya yang dihasilkan oleh chatbot AI tersebut. Namun, karena fitur tersebut dikatakan tidak terbuka untuk umum atau aktif, tidak jelas bagaimana cara kerjanya.

Gemini Mungkin Mendapatkan Fitur Content Filter

Menurut laporan Android Authority, fitur moderasi konten untuk Gemini ini ditemukan di aplikasi Google untuk Android versi beta 15.51.24.sa.arm64. Perlu dicatat, fitur tersebut tidak terbuka untuk umum sehingga penguji beta belum dapat mengujinya.

Android Authority juga membagikan tangkapan layar fitur tersebut. Berdasarkan tangkapan layar tersebut, fitur baru tersebut tersedia di halaman Pengaturan Gemini antara opsi Konteks layar dan Kelola langganan Lanjutan Anda. Fitur baru tersebut diberi label Content Filter.

Di bawah nama fitur tersebut, tangkapan layar tersebut juga menunjukkan deskripsi singkat yang berbunyi, “Gunakan filter untuk mengontrol respons yang Anda lihat”. Tidak banyak lagi yang diketahui tentang fitur tersebut karena tidak diaktifkan di sisi server.

Mengetuk fitur Gemini dilaporkan akan mengarahkan pengguna ke URL di situs web Gemini milik Google. Namun, situs web tersebut saat ini tidak aktif dan publikasi tersebut tidak dapat menemukan informasi apa pun, demikian dilansir Gadgets 360.

 

Halaman:
1 2
      
