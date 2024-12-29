Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Caviar Luncurkan Ponsel Huawei Berlapis Emas 18 Karat Seharga Rp1,6 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |13:05 WIB
Caviar Luncurkan Ponsel Huawei Berlapis Emas 18 Karat Seharga Rp1,6 Miliar
Caviar meluncurkan ponsel Huawei Mate XT berlapis emas 18 karat. (Foto Caviar)
A
A
A

JAKARTA – Caviar, brand yang dikenal dengan perangkat mewah yang unik, telah meluncurkan kostumisasi ponsel lipat tiga Huawei Mate XT Ultimate versi Black Dragon dan Gold Dragon, dengan yang terakhir dilapisi emas 24 karat. Kini, Caviar telah meluncurkan satu lagi kostumisasi Mate XT Ultimate, tetapi versi terbaru ini memiliki bodi emas 18 karat.

Kostumisasi terbaru ini memiliki tampilan sama dengan versi Gold Dragon tetapi beratnya sekira 1 kg. Harganya lebih dari USD100.000 (sekira Rp1,6 miliar). Menurut Caviar, ponsel ini "itu dibuat khusus sebagai edisi terbatas satu unit untuk klien yang sangat kaya dari Amerika Serikat (AS)," sehingga ponsel ini tidak tercantum di situs web mereka, demikian diwartakan GSM Arena.

Sebagai perbandingan, model emas 24 karat, diluncurkan dengan harga awal USD14.500 (sekira Rp235 juta), kini tersedia dengan harga dasar USD17.340 (sekira Rp281 juta). Caviar akan membuat model ini sebanyak 88 unit karena 88 dianggap sebagai angka keberuntungan dalam budaya China.

Mate XT Ultimate standar yang diluncurkan Huawei beratnya sekira 300 g dan mulai dijual dengan harga CNY19.999 (sekira Rp44 juta). Saat ini, perangkat ini eksklusif untuk China, tetapi peluncuran internasional dijadwalkan pada Q1 2025.

(Rahman Asmardika)

      
