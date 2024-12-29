ICON e: dan CUV e: Bakal Dapat Diskon Besar Seperti EM1 e:? Ini Kata Honda

JAKARTA – Honda meluncurkan EM1 e: pad akhir 2023, sebagai motor listrik pertama brand asal Jepang itu di Indonesia. Kini, di penghujung 2024, Honda memasarkan EM1 e: dengan diskon mencapai puluhan juta rupiah.

Diskon yang luar biasa ini memunculkan pertanyaan apakah motor listrik terbaru Honda, ICON e: dan CUV e:, yang dijual seharga hampir Rp60 juta, akan mendapatkan potongan harga serupa?

Sebagai informasi, Honda EM1 e: yang dipasarkan dengan konsep konsep swap baterai atau dapat dicas, dijual seharga Rp40 juta, belum termasuk dock charger yang dijual sekira Rp7 jutaan.

Belakangan ini, banyak dealer Honda yang memberikan diskon besar untuk motor listrik tersebut, misalnya Wahana, yang memberikan promo hingga Rp18.870.000. Bahkan, salah satu dealer Astra Motor di Yogyakarta memberika diskon hingga Rp30 juta, sehingga EM1 e: dapat ditebus dengan harga hanya Rp16 jutaan.

PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan bahwa pemberian diskon adalah kebijakan masing-masing dealer, yang menjadi salah satu cara mempermudah konsumen membeli motor listrik. Jadi, apakah kebijakan itu akan diulangi untuk model motor listrik Honda mendatang, masih perlu dilihat dari kondisi di masa depan.

"Itu kebijakan masing-masing dealer, main dealer itu berusaha memberikan kemudahan yang ingin membeli motor itu. Apakah akan terulang lagi (diskon puluhan juta)? Ya tidak tahu nanti kita lihat kondisinya seperti apa," kata General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhibbudin di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.