HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Marak Kecelakaan, PO Bus Pariwisata Diminta Rutin Lakukan Perawatan Kendaraan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |21:28 WIB
Marak Kecelakaan, PO Bus Pariwisata Diminta Rutin Lakukan Perawatan Kendaraan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana meminta perusahaan otobus (PO) penyedia penyewaan bus pariwisata memastikan kondisi armadanya untuk melayani pelanggan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Permintaan ini disampaikan Sutana menyusul banyaknya kecelakaan yang terjadi sepanjang masa liburan ini.

Wamenhub menekankan pentingnya pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan transportasi, terutama di masa liburan pergantian tahun. Sebab, belakangan ini banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di ruas jalan tol.

“Kami ingin memastikan bahwa kendaraan yang dipakai oleh para wisatawan dalam keadaan siap dan telah diramp check, sehingga laik jalan serta terhindar dari kecelakaan lalu lintas,” kata Wamenhub Suntana dalam keterangan resmi.

Saat melakukan tinjauan di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, Wamenhub bersama dengan Kakorlantas Polri melaksanakan ramp check kendaraan termasuk bus pariwisata. Mereka berdialog dengan wisatawan dan pengemudi di kawasan wisata Prambanan.

Adapun dilakukan pemeriksaan ramp check meliputi kondisi rem, ban, lampu, serta surat-surat kendaraan dan kondisi supir bus. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat selama masa liburan.

 

