Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) kamera CCTV milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang merekam aktivitas dari masyarakat dari dalam rumah.

Hal ini sebagaimana dilihat dari postingan Instagram akun @jakarta.keras, Sabtu (28/12/2024). Dari postingan tersebut tampak potret aktivitas warga dari dalam kamar. Aktivitas sehari-hari di ruangan tersebut terekam kamera CCTV.

Akibatnya, aktivitas mereka terekam dan bisa diakses masyarakat luas.

"Ini bisa-bisanya CCTV Pemkot dipasang di kamar warga," tulis akun Facebook Joko Eryanto, dilihat dari postingan @jakarta.keras.

Dari rekaman kamera tersebut, tampak lokasinya berada di dalam rumah warga di RW 03, RT 08. Tampak pula pada CCTV tersebut tulisan 'Kuningan Cam Dalam 18'.

Diketahui, selama ini warga bisa mengakses CCTV Pemkot Semarang yang dipasang di sejumlah RT dan RW secara online yakni melalui Pantau Semar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang, Soenarto, menyebut CCTV tersebut merupakan bantuan dari Pemkot Semarang untuk RT 8 RW 3 Kelurahan Kuningan, Semarang Utara.

"Bahwa CCTV bantuan Pemkot untuk RT 8 RW 3 sekitar 1 bulan yang lalu rusak yang terletak di pertigaan kampung dan kemudian dibetulkan secara mandiri oleh warga," katanya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).