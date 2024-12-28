Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

KALEIDOSKOP 2024 : 7 Merek Mobil Baru Meluncur di Indonesia, China Mendominasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |09:29 WIB
KALEIDOSKOP 2024 : 7 Merek Mobil Baru Meluncur di Indonesia, China Mendominasi
KALEIDOSKOP 2024 : 7 Merek Mobil Baru Meluncur di Indonesia, China Mendominasi (BYD Motor Indonesia)
JAKARTA - Industri otomotif Indonesia kian meriah pada 2024. Sejumlah brand otomotif baru ikut meramaikan pasar di Tanah Air. Mayoritas brand yang masuk berasal dari China. 

Sepanjang pengamatan Okezone, ada 7 brand yang baru meluncur di Indonesia sepanjang 2024. Berikut daftarnya, sebagaimana dihimpun Okezone

  1. BYD

Raksasa otomotif asal China itu resmi masuk ke Indonesia pada Januari. Saat awal meluncur di Indonesia, BYD langsung membawa 3 model sekaligus, yaitu Dolphin, Atto 3, dan Seal. 

Ketiga model listrik itu cukup menyita perhatian konsumen Tanah Air. Bahkan BYD Seal yang merupakan sedan listrik sempat menjadi mobil listrik terlaris. Kini, giliran BYD M6, mobil MPV listrik, yang kerap masih menjadi terlaris.  

  1. VinFast 

Pabrikan lainnya yang masuk ke Indonesia adalah VinFast. Pabrikan asal Vietnam ini resmi meluncur di Indonesia saat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 pada Februari. 

VinFast VF e34 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
VinFast VF e34 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Saat kedatangannya, VinFast memamerkan 5 model VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8, dan VF 9. Namun, hingga kini VinFast baru meluncurkan VF 5 dan VF e34. Keduanya hadir dengan skema yang berbeda, yakni sistem sewa baterai. 

  1. BAIC

Brand China lainnya yang masuk ke pasar otomotif Indonesia adalah Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC). BAIC resmi masuk ke Indonesia pada April 2024. 

Pada awal kedatangannya, BAIC membawa 2 model sekaligus yaitu X55-II dan BJ40 Plus. Beda dari brand China lainnya, BAIC belum membawa mobil listrik. 

  1. Aion

Selang 2 bulan kemudian, pada Juni 2024 giliran Aion yang mencoba peruntungan di Indonesia. Brand China itu pada tahap awal kedatangannya membawa mobil listrik Aion Y Plus.  

Kini, sejumlah mobil listrik telah diluncurkan Aion Indonesia, yaitu Aion V dan Hyptec HT. 

 

