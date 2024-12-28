Susah Diingat, Toyota Bakal Ganti Nama Mobil Listrik bZ4X

JAKARTA - Toyota berencana mengubah nama model mobil listrik bZ4X. Hal itu lantaran nama tersebut dianggap sulit diucapkan.

Toyota dikabarkan mengganti nama SUV listrik bZ4X pada tahun depan. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh laman Kanada Motor Illustrated, yang dikonfirmasi pihak Toyota.

Melansir Drive, Sabtu (28/2/2024), kepastian perubahan nama untuk model tersebut diungkapkan oleh Direktur Regional Toyota Kanada untuk Quebec dan Atlantik Kanada, Patrick Ryan. Nama bZ4X bakal diubah pada model 2025.

Artinya, pengumuman perubahan nama tersebut diprediksi akan terjadi pada paruh kedua 2025. Namun, belum diketahui apakan nantinya nama baru yang akan disematkan bakal mengadopsi nama Beyond Zero Toyota atau tidak.

Diketahui, bZ4X merupakan singkatan. Untuk bZ artinya Beyond Zero, sementara angka 4 sendiri mewakili ukurannya, dan X merujuk pada model crossover.

Nama tersebut dinilai bagus. Namun, nama itu belum tentu diterima dengan baik oleh konsumen.

Perubahan nama yang akan dilakukan pada model tersebut juga belum diketahui apakah akan terjadi pada regional saja atau secara global. Itu karena model tersebut saat ini sudah terjual di berbagai negara, termasuk Indonesia.