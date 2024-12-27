Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

YouTube Uji Coba Tombol Baru di Aplikasi Android, Bisa Putar Video Acak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:56 WIB
YouTube Uji Coba Tombol Baru di Aplikasi Android, Bisa Putar Video Acak
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - YouTube dilaporkan sedang menguji tombol baru di aplikasi selulernya untuk platform Android. Tombol tersebut disebut dapat memutar video acak saat pengguna tidak tahu apa yang akan ditonton.

Fitur yang dijuluki sebagai “Play something” itu muncul sebagai tombol tindakan mengambang (floating action button/FAB) dengan teks putih pada latar belakang hitam di aplikasi seluler YouTube. Fitur ini pertama kali dilaporkan diuji oleh platform streaming video tahun lalu, tetapi saat itu hanya tersedia di YouTube Shorts.

FAB Play Something di YouTube

Dilaporkan 9to5Google, tombol FAB Play Something ditemukan di aplikasi YouTube untuk Android versi 19.50. Fitur tersebut disebut-sebut masih dalam tahap pengujian dan belum diumumkan secara resmi oleh platform streaming video tersebut hingga saat ini.

Dalam sebuah laporan, publikasi tersebut menyoroti bahwa mengetuk opsi tersebut akan memulai video di jendela YouTube Shorts. Selain itu, FAB dapat memutar video YouTube biasa yang muncul di antarmuka potret, beserta opsi untuk menyukai, tidak menyukai, mengomentari, dan membagikan video. Setelah diaktifkan, slider timeline juga dilaporkan ditampilkan di bagian bawah layar.

Namun, FAB dikatakan akan menghilang setelah pemutar mini YouTube muncul.

Fitur YouTube Baru

Bersamaan dengan FAB, YouTube telah meluncurkan beberapa fitur baru dalam fase pengujian dalam beberapa minggu terakhir. Ini termasuk gerakan gulir vertikal baru untuk aplikasi selulernya yang dapat mengubah cara pengguna menavigasi dan menonton konten di platform.

 

