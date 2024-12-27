Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ditenagai AI, Aplikasi Ini Bisa Prediksi Kapan Penggunanya Akan Meninggal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:55 WIB
Ditenagai AI, Aplikasi Ini Bisa Prediksi Kapan Penggunanya Akan Meninggal
Death Clock.
A
A
A

SEBUAH aplikasi menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi harapan hidup seseorang secara akurat berdasarkan sejumlah faktor seperti pola makan, tingkat olahraga, dan kebiasaan tidur. Aplikasi bernama Death Clock ini telah menarik perhatian dari banyak pihak sejak diuncurkan pada Juli tahun ini, terutama dari para perencana keuangan.

Death Clock menggunakan kumpulan data lebih dari 1.200 studi harapan hidup dan 53 juta peserta untuk memberikan prediksi kematian yang dipersonalisasi kepada penggunanya. Meski terdengar suram, aplikasi ini bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk lebih baik merencanakan kehidupan mereka, termasuk pada bidang finansial.

"Kekhawatiran terbesar bagi orang lanjut usia, para pensiunan kita, adalah kehabisan uang," kata perencana keuangan Ryan Zabrowski kepada Forbes. Dia menambahkan bahwa perangkat bertenaga AI seperti Death Clock dapat membantu orang membuat keputusan yang tepat tentang keuangan mereka untuk menghadapi senja kehidupan mereka dengan lebih baik.

Dilansir Oddity Central, pengguna Death Clock diharuskan menjawab kuesioner yang mencakup informasi demografi dasar seperti usia, jenis kelamin, dan etnis, serta pertanyaan terperinci tentang riwayat keluarga, kesehatan mental, dan penyakit kronis. Pola makan, kebiasaan olahraga, tingkat stres, dan pola tidur juga diperhitungkan oleh algoritme canggih untuk memberikan prediksi kematian yang seakurat mungkin.

Dilihat dari contoh-contoh anekdotal, tampaknya Death Clock memberikan hasil yang relatif optimis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/16/3193348//ilustrasi-FLDP_large.jpg
Grok AI Banjiri X dengan Gambar Cabul Perempuan dan Anak-Anak, Picu Peringatan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/629/3193120//video_ai-e6ti_large.jpg
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192645//ilustrasi-MWes_large.jpeg
China Usulkan Aturan Ketat AI untuk Lindungi Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192569//ilustrasi-kGib_large.jpg
OpenAI Buka Lowongan Kepala Kesiapsiagaan untuk Antisipasi Ancaman AI, Digaji Rp9,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192484//kameran_berteknologi_ai-rMuk_large.jpg
Bertenaga AI, Satu Kamera Deteksi 1.000 Pelanggaran dalam 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/16/3191990//clair_obscur_expedition_33-uyrQ_large.jpg
Penghargaan Game Terbaik Clair Obscur: Expedition 33 Dicabut karena Dugaan Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement