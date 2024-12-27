Peneliti Korsel Kembangkan Eksoskeleton Iron Man, Bantu Penderita Paraplegia Bisa Berjalan Lagi

DAEJEON - Para peneliti Korea Selatan telah mengembangkan robot yang ringan yang dapat membantu penderita paraplegia atau kelumpuhan, sehingga mereka dapat berjalan melewati rintangan, bahkan menaiki tangga.

Para peneliti Eksoskeleton di Institut Sains dan Teknologi Korea (KAIST) telah membuat beberapa iterasi robot eksoskeleton yang dapat dikenakan sebelumnya, tetapi model terbaru dilengkapi dengan mekanisme dok depan. Robot ini juga dapat berjalan dan mendekati pengguna dan mengunci kepada mereka, yang membuatnya dijuluki kostum "Iron Man".

KAIST mengatakan tujuan mereka adalah untuk menciptakan robot yang, dinamakan WalkON Suit F1, terintegrasi dengan mulus ke dalam kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas.

Dalam demonstrasi Kim Seung-hwan, yang juga seorang paraplegic dan bagian dari tim KAIST, menunjukkan bagaimana prototipe WalkON Suit F1 membantunya berjalan, menaiki tangga, dan melangkah ke samping untuk duduk ke bangku.

"Alat ini dapat mendekati saya di mana pun saya berada, bahkan saat saya duduk di kursi roda, dan dapat dikenakan untuk membantu saya berdiri, yang merupakan salah satu fitur yang paling menonjol," kata Kim, sebagaimana dilansir Reuters.

WalkON Suit F1 terbuat dari aluminium dan titanium dengan berat 50 kg. Eksoskeleton ini ditenagai oleh 12 motor elektronik yang menirukan gerakan sendi manusia saat berjalan.

Dikembangkan bekerja sama dengan Angel Robotics, robot eksoskeleton ini dapat membantu orang dengan cedera A-grade dalam skala American Spinal Injury Association (ASIA), yang merupakan tingkat paraplegia paling parah. Robot ini dirancang sebagai alat bantu berjalan, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai terapi rehabilitasi atau meningkatkan kekuatan otot.