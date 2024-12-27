Touring Sepeda Motor di Momen Libur Nataru, Berikut Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

JAKARTA – Momen liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kerap dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk bepergian dan berwisata, salah satunya adalah touring dengan sepeda motor. Kegiatan touring dengan sepeda motor bisa dilakukan seorang diri ataupun bersama kelompok.

Agar kegiatan touring berjalan dengan nyaman dan aman, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan matang.

Berikut sejumlah poin yang perlu diperhatikan pengendara sepeda motor yang melakukan touring sebagai berikut seperti dibagikan Yamaha:

1. Kondisi pengendara dan sepeda motor

Untuk pengendara, dipastikan menjaga daya tahan tubuh dan beristirahat yang cukup agar kondisi badan sehat, bugar, dan fokus ketika berkendara. Selain itu, cek kondisi motor dan dalam keadaan baik untuk digunakan. Pemeriksaan mencakup kondisi rem, rantai, aki, oli, ban, dan lampu-lampu.

2. Gunakan kelengkapan berkendara

Pengendara wajib menggunakan riding gear atau peratalan berkendara lengkap untuk mendukung keselamatan selama turing. Perangkat tersebut meliputi jaket, sarung tangan, helm, sepatu tertutup. Disarankan menyiapkan jas hujan setelan dan sepatu karet untuk mengantisipasi apabila turun hujan di perjalanan.

3. Pahami rute berkendara

Kenali dan pahami rute yang akan ditempuh, serta mengetahui kondisi jalan. Dengan begitu, akan membantu untuk mengetahui estimasi berkendara. Hindari rute yang tidak aman atau berbahaya, terutama pada malam hari.