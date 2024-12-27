Satu Dekade Mengaspal, Segini Total Populasi Daihatsu Ayla

JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 2013, Daihatsu Ayla telah menjadi salah satu pelopor mobil segmen Low-Cost Green Car (LCGC), yang banyak digunakan pelanggan di Indonesia. Dengan desain stylish, bahan bakar yang irit, yang cocok digunakan berkendara di daerah perkotaan, tak mengherankan jika mobil mungil keluaran Daihatsu ini populer di kalangan pengguna.

Menurut keterangan dari Daihatsu, saat ini, lebih dari 280.000 pelanggan menggunakan Ayla untuk mobilitas sehari-hari. Pengguna terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang sibuk dengan lalu lintas yang padat, yang membutuhkan mobil irit bahan bakar dan lincah.

Selain itu, kemudahan perawatan dan servis, serta layanan purna jual Ayla yang luas juga menjadi nilai tambah bagi pemilik mobil ini.

“Selain irit, perawatannya juga mudah, terjangkau, dan layanan bengkel resminya ada dimana-mana. Sehingga, punya mobil ini pun tetap tenang karena layanan purna jualnya yang tersebar luas," ujar Bambang, salah seorang pemilik Ayla yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

Spesifikasi

Ayla dibangun di atas platform baru Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dan fitur-fitur keselamatan seperti Dual SRS Airbags, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), yang menambah keamanan dan kenyamanan pengguna.

LCGC ini hadir dalam dua pilihan mesin 1.2L WA-VE DOHC Dual VVT-i dan 1.0L KR-VE DOHC VVT-i, yang hemat bahan bakar. Mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi Dual Mode Continuously Variable Transmission (D-CVT) membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.