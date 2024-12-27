Advertisement
TECHNO

Daftar Lengkap Cheat GTA 4 PC, PS3, PS4, Dan Xbox Full Bahasa Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:34 WIB
Daftar Lengkap Cheat GTA 4 PC, PS3, PS4, Dan Xbox Full Bahasa Indonesia
Grand Theft Auto 4.
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap cheat Grand Theft Auto (GTA) 4 untuk PC, PS3, PS4, dan XBOX full Bahasa Indonesia akan diulas. Pastikan kamu menyimak untuk dapat memainkan game ini dengan lebih seru.

GTA 4 memang menjadi salah satu versi game GTA yang banyak dimainkan para player. Selain karena kualitas game dan pengalaman bermainnya, game ini juga tersedia cheat yang bisa digunakan untuk menambah keseran.

Dengan menggunakan cheat GTA 4 ini, setiap player bisa mendapat bantuan seperti senjata otomatis, kendaraan, dan lain sebagainya.

Bagi kamu pemain GTA 4, berikut adalah daftar lengkap cheat GTA 4 untuk PC, PS3, PS4, dan XBOX full Bahasa Indonesia.

Cheat GTA 4 untuk PC

  • Senjata 1: 486-555-0150
  • Senjata 2: 486-555-0100
  • Kesehatan, baju besi, dan amunisi: 482-555-0100
  • Baju Zirah: 362-555-0100
  • Hapus level yang diinginkan: 267-555-0100
  • Tingkatkan level yang diinginkan: 267-555-0150
  • Mengubah cuaca dan waktu: 468-555-0100
  • Informasi lagu: 948-555-0100
  • Menghadirkan helikopter Annihilator: 359-555-0100
  • Menghadirkan kapal Jetmax: 938-555-0100
  • Menghadirkan sepeda NRG-900: 625-555-0100
  • Menghadirkan sepeda Sanchez: 625-555-0150
  • Menghadirkan Turismo: 227-555-0147
  • Menghadirkan kerbau FBI: 227-555-0100
  • Menghadirkan Cognoscenti: 227-555-0142
  • Menghadirkan Komet: 227-555-0175
  • Menghadirkan Super GT: 227-555-0168
     

Halaman:
1 2 3
      
