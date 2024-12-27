Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Biznet Sukses Jadi ISP dengan Kecepatan Upload Download Terbaik Versi Opensignal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:53 WIB
Biznet Sukses Jadi ISP dengan Kecepatan Upload Download Terbaik Versi Opensignal
Biznet Sukses Jadi ISP dengan Kecepatan Upload Download Terbaik Versi Opensignal. (Foto: dok Biznet)
JAKARTA – Opensignal kembali menerbitkan laporan mengenai analisis pengalaman konektivitas, dimana di Q3 2024 Biznet berhasil menjadi penyedia layanan Internet fixed broadband terbaik di Indonesia yang mana Biznet meraih peringkat utama dalam kategori kecepatan dan keandalan (reliability experience).

President Director Biznet Adi Kusma menyampaikan, “Hasil laporan Opensignal di Q3 ini merupakan salah satu bukti dukungan dari pelanggan dan juga komitmen kami dalam memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan."

"Apa yang kami raih ini, menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dan membangun jaringan fiber optik dan kabel laut untuk menyediakan layanan yang handal di seluruh kota-kota di Indonesia,” ujarnya.

Dalam analisanya, Opensignal merilis bahwa Biznet menempati posisi utama dalam kategori kecepatan dengan kecepatan unduh (download) rata-rata 34 Mbps, dan kecepatan unggah (upload) rata-rata 24 Mbps.

“Kami bersyukur dan juga bangga atas pencapaian ini, yang mana hal ini selaras dengan konsistensi USP (unique selling point) kami dalam menyediakan layanan dengan upload dan download yang simetris, karena kami percaya bahwa Internet yang cepat dan andal merupakan kebutuhan mendasar di era digitalisasi seperti saat ini," tuturnya.

