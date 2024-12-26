Advertisement
Samsung Bakal Pamerkan Galaxy Ring 2 Bersama Galaxy S25 pada Januari 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |21:38 WIB
Samsung Bakal Pamerkan Galaxy Ring 2 Bersama Galaxy S25 pada Januari 2025
Samsung Galaxy Ring. (Foto: Samsung)
RAKSASA elektronik Korea Selatan, Samsung dikabarkan akan memperkenalkan wearable Galaxy Ring 2 bersamaan dengan seri smartphone flagshipnya Galaxy S25 di acara Unpacked pada awal 2025. Jika dikonfirmasi, maka jadwal pengenalan ini lebih cepat dibandingkan Galaxy Ring seri perdana.

Sebagaimana diketahu, Samsung memperkenalkan Galaxy Ring di acara Galaxy Unpacked di Paris pada Juli bersamaan dengan ponsel pintar lipat Galaxy Z. Cincin kebugaran pertama Samsung itu baru dipasarkan di Indonesia pada November 2024.

Tetapi, bocoran informasi baru-baru ini menunjukkan bahwa seri berikutnya dari Galaxy Ring paling cepat akan diperkenalkan pada Januari 2025. Menurut laporan DigiTimes, Samsung akan membocorkan Galaxy Ring 2 bersamaan dengan smartphone Galaxy S25 selama acara Galaxy Unpacked pada 22 Januari 2025.

Model Galaxy Ring yang akan datang tersebut kabarnya akan mempertahankan sembilan pilihan ukuran dari Galaxy Ring generasi pertama dan menyertakan dua ukuran baru untuk bersaing dengan saingannya Oura Ring.

Dilansir Gadgets 360, Samsung disebut-sebut menawarkan sensor data kesehatan yang lebih akurat dan fungsi AI yang lebih baik di Galaxy Ring 2. Perangkat ini diharapkan dapat bertahan lebih dari tujuh hari dengan sekali pengisian daya.

 

