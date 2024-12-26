Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Kembangkan Model AI untuk Terjemahkan Bahasa Tumbuhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:44 WIB
Peneliti Kembangkan Model AI untuk Terjemahkan Bahasa Tumbuhan
Ilustrasi.
A
A
A

PARA peneliti telah mengembangkan model kecerdasan buatan yang mampu memahami urutan dan pola struktur yang membentuk 'bahasa' genetik tanaman dengan cara yang mirip dengan cara ChatGPT memahami bahasa manusia.

Model ini disebut Plant RNA-FM dan diyakini sebagai yang pertama dalam jenisnya, menurut rilis dari John Innes Centre dengan para peneliti tanaman yang bekerja sama dengan ilmuwan komputer di University of Exeter.

RNA adalah molekul penting yang terlihat di seluruh organisme yang memiliki informasi genetik dalam urutan dan strukturnya; DNA adalah kerabat kimianya.

RNA terbuat dari kombinasi blok pembangun yang disebut nukleotida yang tersusun dengan cara serupa dengan bagaimana huruf membentuk kata dan frasa dan RNA-FM tanaman dapat menerjemahkannya.

"Meskipun rangkaian RNA mungkin tampak acak bagi mata manusia, model AI kami telah belajar memecahkan kode pola tersembunyi di dalamnya,” kata Dr Haopeng Yu yang terlibat dalam penelitian ini, sebagaimana dilansir Indy100.

Profesor Yiliang Ding memimpin kelompok dari John Innes Centre dan bekerja sama dengan kelompok yang dipimpin oleh Dr. Ke Li di University of Exeter.

Profesor Ding berkata: “PlantRNA-FM kami hanyalah permulaan. Kami bekerja sama erat dengan kelompok Dr. Li untuk mengembangkan pendekatan AI yang lebih canggih guna memahami bahasa DNA dan RNA yang tersembunyi di alam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/629/3193120//video_ai-e6ti_large.jpg
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/65/3193123//itb-URcX_large.jpg
12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192645//ilustrasi-MWes_large.jpeg
China Usulkan Aturan Ketat AI untuk Lindungi Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192569//ilustrasi-kGib_large.jpg
OpenAI Buka Lowongan Kepala Kesiapsiagaan untuk Antisipasi Ancaman AI, Digaji Rp9,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192484//kameran_berteknologi_ai-rMuk_large.jpg
Bertenaga AI, Satu Kamera Deteksi 1.000 Pelanggaran dalam 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/16/3191990//clair_obscur_expedition_33-uyrQ_large.jpg
Penghargaan Game Terbaik Clair Obscur: Expedition 33 Dicabut karena Dugaan Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement