Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Tawarkan USD1 Miliar untuk Ganti Nama Wikipedia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |11:52 WIB
Elon Musk Tawarkan USD1 Miliar untuk Ganti Nama Wikipedia
Elon Musk. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Taipan teknologi yang juga orang terkaya di dunia, Elon Musk telah mengonfirmasi bahwa tawarannya untuk membayar USD1 miliar (Rp16,8 triliun) agar Wikipedia mengubah namanya menjadi "Dickipedia" masih berlaku. Musk, pemilik platform media sosial X awalnya mengajukan tawaran tersebut di tengah tuduhan bahwa Wikipedia memiliki bias terhadap kelompok kiri dalam berbagai informasinya.

Pada Selasa, (24/12/2024) seorang pengguna X mengingat tawaran Musk, yang ditanggapi miliarder tersebut dengan "Benar. Tawaran tersebut masih berlaku."

Awal tahun ini, Musk mengklaim bahwa Wikipedia "rusak" dan mendesak agar segera diperbaiki, menuduh situs ensiklopedia online itu condong ke ideologi kiri dan apa yang disebut sebagai “woke”.

Tuduhan Musk itu dilontarkan di saat Wikipedia dituding mengizinkan artikel yang mencap Partai Republik dan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai "fasis" dan mempromosikan narasi sayap kiri lainnya sambil menggambarkan politik kanan dalam pandangan negatif. Ia mengklaim bahwa ensiklopedia tersebut "dikendalikan oleh aktivis sayap kiri" dan mendesak orang-orang untuk berhenti menyumbang ke sana, demikian diwartakan RT.

Musk juga mempertanyakan mengapa Wikimedia Foundation meminta sejumlah besar uang, dengan alasan bahwa "uang itu tentu saja tidak diperlukan untuk mengoperasikan Wikipedia" karena "Anda benar-benar dapat memuat salinan seluruh teks di ponsel Anda."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957//elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3181984//elon_musk-KIyS_large.jpg
Tesla Setujui Paket Gaji Rp16,686 Triliun untuk Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180010//grokipedia-Q8HP_large.jpg
Grokipedia, Ensiklopedia AI Elon Musk, Ternyata Banyak Menjiplak Artikel dari Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179894//grokipedia-vMjL_large.jpg
Elon Musk Luncurkan Grokipedia, Ensiklopedia AI Saingan Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834//elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement