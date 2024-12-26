Elon Musk Tawarkan USD1 Miliar untuk Ganti Nama Wikipedia

JAKARTA – Taipan teknologi yang juga orang terkaya di dunia, Elon Musk telah mengonfirmasi bahwa tawarannya untuk membayar USD1 miliar (Rp16,8 triliun) agar Wikipedia mengubah namanya menjadi "Dickipedia" masih berlaku. Musk, pemilik platform media sosial X awalnya mengajukan tawaran tersebut di tengah tuduhan bahwa Wikipedia memiliki bias terhadap kelompok kiri dalam berbagai informasinya.

Pada Selasa, (24/12/2024) seorang pengguna X mengingat tawaran Musk, yang ditanggapi miliarder tersebut dengan "Benar. Tawaran tersebut masih berlaku."

Awal tahun ini, Musk mengklaim bahwa Wikipedia "rusak" dan mendesak agar segera diperbaiki, menuduh situs ensiklopedia online itu condong ke ideologi kiri dan apa yang disebut sebagai “woke”.

Tuduhan Musk itu dilontarkan di saat Wikipedia dituding mengizinkan artikel yang mencap Partai Republik dan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai "fasis" dan mempromosikan narasi sayap kiri lainnya sambil menggambarkan politik kanan dalam pandangan negatif. Ia mengklaim bahwa ensiklopedia tersebut "dikendalikan oleh aktivis sayap kiri" dan mendesak orang-orang untuk berhenti menyumbang ke sana, demikian diwartakan RT.

Musk juga mempertanyakan mengapa Wikimedia Foundation meminta sejumlah besar uang, dengan alasan bahwa "uang itu tentu saja tidak diperlukan untuk mengoperasikan Wikipedia" karena "Anda benar-benar dapat memuat salinan seluruh teks di ponsel Anda."