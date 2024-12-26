Tips Menjaga Kondisi Vespa Selama Ditinggal Liburan Akhir Tahun

JAKARTA – Sebelum pergi berlibur panjang di akhir tahun ini ada baiknya pemilik kendaraan memeriksa dan melakukan perawatan pada kendaraan mereka. Ini penting untuk menjaga kendaraan tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan setelah kembali dari liburan.

Bagi pemilik Vespa, PT Piaggio Indonesia membagikan tips untuk merawat kendaraan mereka sebelum ditinggal pergi berlibur.

“Untuk memastikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman setiap saat, pemilik kendaraan perlu merawat kendaraan pribadi sebelum pergi berlibur,” kata Ayu Hapsari, PR & Communications Manager of PT Piaggio Indonesia dalam keterangan media.

Berikut empat tips yang bisa dilakukan pemilik Vespa untuk merawat kendaraan mereka:

1. Cek kondisi tangki bahan bakar dan komponen kelistrikan

Jika bepergian lebih dari sebulan lamanya, pemilik kendaraan berbahan bakar minyak sebaiknya tidak menguras tangki hingga kosong agar terhindar dari korosi.

Untuk kendaraan listrik, pengendara diimbau mengisi daya baterainya hingga penuh, lalu mencabut dan menyimpannya di tempat teduh demi menghindari self-discharge yang tinggi. Namun, jika akan pergi kurang dari sebulan, maka pemilik Vespa cukup melepas kabel terminal negatif (-) dan menutup rapat tempat baterai setelahnya.

2. Cuci kendaraan dengan tepat sebelum pergi liburan

Pastikan untuk mencuci kendaraan terlebih dulu sebelum ditinggal pergi liburan atau bepergian jauh. Mencucinya pun harus dengan cara yang tepat seperti memastikan suhu mesin tidak panas saat dicuci, pakai air bertekanan rendah agar cat body tak terkelupas, serta air bertekanan tinggi untuk membersihkan CVT pada motor matic dan juga area roda.

Untuk hasil optimal, gunakan kain atau spons berbeda saat mengelap bagian body dan bagian bawah motor demi menghindari risiko baret. Setelahnya, simpan kendaraanmu di tempat yang teduh dan aman serta alasi roda kendaraan dengan alas karet.