Samsung Dilaporkan Pangkas Produksi Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7, Ini Alasannya

SEOUL – Sebuah laporan dari Korea Selatan baru-baru ini menunjukkan bahwa Samsung telah secara signifikan mengurangi rencana produksi ponsel pintar Galaxy model lipat tahun depan. Langkah ini dilaporkan diambil sebagai respon terhadap penjualan Galaxy Z Fold 6 dan Galaxy Z Flip 6 yang tidak sesuai harapan.

Menurut laporan ETNews, Samsung berencana untuk memangkas rencana produksi untuk Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 menjadi total sekira 5 juta unit. Ini dilaporkan setara dengan 3 juta untuk Galaxy Z Flip 7 dan 2 juta untuk Galaxy Z Fold 7.

Angka-angka ini secara signifikan lebih rendah dari target kumulatif ponsel lipat saat ini. Samsung tetapkan target 8,2 juta untuk Galaxy Z Fold 6 dan Galaxy Z Flip 6.

Dilansir Gadgets 360, Samsung dikabarkan telah menerima prapemesanan sebanyak 910.000 unit Galaxy Z Fold 6 dan Galaxy Flip 6 di Korea Selatan. Jumlah ini menurun dari model sebelumnya, yang mencapai 1,02 juta unit. Akibat kenaikan harga, penjualan perangkat lipat saat ini disebut-sebut telah menurun hingga 16,3 persen dari tahun ke tahun.

Genjot Produksi Seri Galaxy S25

Sementara itu, Samsung berencana untuk memproduksi lebih banyak ponsel seri Galaxy S tahun depan dibandingkan dengan seri Galaxy S24. Merek tersebut menargetkan untuk mengirimkan sekira 37 juta ponsel seri Galaxy S25 tahun depan, sedikit lebih banyak dari perkiraan 35 juta unit ponsel seri Galaxy S24.

(Rahman Asmardika)