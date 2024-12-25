Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Liburan Nataru Pakai Mobil Listrik, Ini Lokasi SPKLU Sepanjang Tol Trans Jawa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |16:48 WIB
Liburan Nataru Pakai Mobil Listrik, Ini Lokasi SPKLU Sepanjang Tol Trans Jawa
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Jumlah pengguna mobil listrik yang melakukan perjalanan di musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengguna mobil listrik ini tentu membutuhkan penambahan pada sarana pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Bagi para pengguna mobil listrik yang melakukan perjalanan libur Nataru melalui jalur Tol Trans Jawa, ada baiknya mengetahui lokasi-lokasi SPKLU untuk mengisi daya kendaraan Anda. SPKLU kini bisa ditemui di hampir seluruh rest area sepanjang Tol Trans Jawa.

Berikut lokasi-lokasi SPKLU yang dirangkum dari unggahan Instagram NTMC Korlantas Polri.

SPKLU di Rest Area Ruas Jabodetabek

Jalan Tol Jagorawi

  • Rest Area Km 10 A: DC 60 kW
  • Rest Area Km 21 B: DC 50 kW
  • Rest Area Km 45 A: DC 60 kW

Jalan Tol Jakarta-Tangerang

  • Rest Area Km 13 A: DC 60 kW
  • Rest Area Km 14 B: AC dan DC 82,5 kW

Jalan Tol Jakarta Cikampek

  • Rest Area Km 6 B: AC 22 kW, DC 25 kW, dan DC 200 kW
  • Rest Area Km 19 A: DC 50 kW dan DC 24 kW
  • Rest Area Km 19 B: DC 50 kW dan DC 24 kW
  • Rest Area Km 39 A: DC 50 kW
  • Rest Area Km 42 B: DC 50 kW
  • Rest Area Km 52 B: DC 50 kW
  • Rest Area Km 57 A: AC 22 kW, DC 25 kW, dan DC 200 kW
  • Rest Area Km 62 B: AC 22 kW, DC 25 kW, dan DC 200 kW
     

Telusuri berita ototekno lainnya
