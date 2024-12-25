Liburan Nataru Pakai Mobil Listrik, Ini Lokasi SPKLU Sepanjang Tol Trans Jawa

JAKARTA – Jumlah pengguna mobil listrik yang melakukan perjalanan di musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengguna mobil listrik ini tentu membutuhkan penambahan pada sarana pengisian daya atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Bagi para pengguna mobil listrik yang melakukan perjalanan libur Nataru melalui jalur Tol Trans Jawa, ada baiknya mengetahui lokasi-lokasi SPKLU untuk mengisi daya kendaraan Anda. SPKLU kini bisa ditemui di hampir seluruh rest area sepanjang Tol Trans Jawa.

Berikut lokasi-lokasi SPKLU yang dirangkum dari unggahan Instagram NTMC Korlantas Polri.

SPKLU di Rest Area Ruas Jabodetabek

Jalan Tol Jagorawi

Rest Area Km 10 A: DC 60 kW

Rest Area Km 21 B: DC 50 kW

Rest Area Km 45 A: DC 60 kW

Jalan Tol Jakarta-Tangerang

Rest Area Km 13 A: DC 60 kW

Rest Area Km 14 B: AC dan DC 82,5 kW

Jalan Tol Jakarta Cikampek